Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Reichsbürger bekommt keinen Staatsangehörigkeitsausweis und klagt

So einen Staatsangehörigkeitsausweis ("Gelber Schein") hat ein Bürger aus dem Wittelsbacher Land beantragt und nicht bekommen.

Plus Ein Mann scheitert mit dem Antrag auf den "Gelben Schein" und klagt gegen eine Mitarbeiterin des Landratsamts. Warum das gar nicht geht und wie viel Geld ihn das jetzt kostet.

Er bezeichnet sich als Bürger des "Königsreich Bayern, Bundesstaat" – was immer das auch sein soll – und als Deutscher und wollte vom Landratsamt in Aichach einen sogenannten Staatsangehörigkeitsausweis ("Gelber Schein") ausgestellt bekommen. In der Reichsbürgerszene ist das ein begehrtes Dokument, weil dort weder ein Personalausweis noch ein Reisepass als Nachweis für den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit akzeptiert wird. Weil die Ausländerbehörde den Antrag des Mannes aus einer kleineren Gemeinde im östlichen Teil des Wittelsbacher Landes ablehnte, verklagte er jetzt die zuständige Sachgebietsleiterin.

