Aichach-Friedberg

vor 58 Min.

Richard Hangl soll für Sportvereine im Kreis Aichach-Friedberg sprechen

Plus Der Vorsitzende des TSV Aichach kandidiert als Nachfolger der langjährigen BLSV-Kreisvorsitzenden Brigitte Laske, die im April gestorben ist.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Der Sport ist die größte Klammer der Gesellschaft. Rund 45.000 Mitglieder sind allein in den über 110 Sportvereinen im Wittelsbacher Land organisiert - also jeder Dritte im Landkreis Aichach-Friedberg. Über 30 Jahre bis zu ihrem Tod im April diesen Jahres stand Brigitte Laske als "Grande Dame" an der Spitze des Sportkreises Aichach-Friedberg des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen