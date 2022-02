Betrunkener aus Aichach-Friedberg irrt nachts in Saalbach über Piste ins Tal

In Saalbach (Österreich) ist ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg nachts betrunken und leicht bekleidet über die Skipiste geirrt. Auslöser war ein Streit.

Ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Aichach Friedberg ist am Samstag im österreichischen Saalbach nachts leicht bekleidet über eine Skipiste ins Tal geirrt. Wie die Polizei Salzburg mitteilte, war der Mann am Samstag um kurz nach 1 Uhr mit anderen Hausgästen einer Unterkunft in Saalbach in Streit geraten. Wegen übermäßigem Alkoholkonsum bekam er laut Polizei Angstzustände und verließ die auf 1500 Metern gelegene Unterkunft auf der Piste in Richtung Tal. Er war lediglich mit Hausschuhen, Hose und Shirt bekleidet.

Betrunkener aus Aichach-Friedberg schlägt Scheibe der Talstation ein

Aufgrund der Kälte und des Wetters schlug er bei der auf knapp unter 1400 Metern Seehöhe gelegenen Talstation die Glasscheibe der Eingangstür ein. Er durchwühlte den Raum, beschädigte mehrere elektronische Geräte, nahm Gummistiefel und Jacke aus dem Lifthaus und ging zu Fuß weiter in Richtung Tal.

28-Jähriger bittet am frühen Morgen bei der Polizei um Hilfe

Um kurz nach 5 Uhr bat er bei der Polizeiinspektion Saalbach um Hilfe - und eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Dort gestand er die Sachbeschädigung. Wie die Polizei ergänzte, machte er außerdem den für die Bergbahnen-Gesellschaft entstandenen Schaden vollständig wieder gut. (nsi)