Aichach-Friedberg

vor 34 Min.

Kühbacher hat heuer endlich wieder "richtig" Geburtstag

Plus Robert Ott aus Kühbach ist am 29. Februar geboren. Genau genommen hat er deshalb nur alle vier Jahre Geburtstag. Hochzeitspaare meiden den Schalttag eher.

Von Carmen Jung

Normalerweise bekommt Robert Ott an zwei Tagen Glückwünsche zu seinem Geburtstag. Einige, die ihn kennen, gratulieren ihm am 28. Februar, andere beglückwünschen ihn am 1. März. Denn nur alle vier Jahre steht im Kalender der passende Termin. Robert Ott, der aus Unterbernbach ( Kühbach) stammt, ist in einem Schaltjahr geboren. Das Geburtstagskind, das heute einen Runden feiert, erzählt, wie es sich anfühlt, wenn man nur alle vier Jahre so "richtig" Geburtstag hat.

So besonders wie alle anderen findet Robert Ott seinen Geburtstag gar nicht. Er ist schließlich damit groß geworden und kennt es nicht anders. Sein Vater aber wünschte sich den 29. Februar ursprünglich nicht unbedingt als Geburtstag für seinen Sohn. Dieser erzählt: "Er hat meiner Mutter versucht 'einzureden', doch noch einen Tag mit der Geburt zu warten." Aber natürlich war das nicht ganz ernst gemeint.

