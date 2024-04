Tagesklinik-Aus in Aichach erhitzt die Gemüter im Kreistag

Plus Wäre die Entscheidung gegen Aichach zu verhindern gewesen? Landrat Klaus Metzger reagiert scharf auf Vorwürfe von AfD-Fraktionschef Settele.

Das Aus für die geplante Psychiatrische Tagesklinik in Aichach bewegt die Betroffenen und die Kommunalpolitik und schlägt weiter Wellen. Am Ende der jüngsten Kreistagssitzung gab es jetzt unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" eine teils scharfe Diskussion. Ausgelöst wurde sie durch Vorwürfe von AfD-Fraktionschef Josef Settele. Der machte Landrat Klaus Metzger ( CSU) mitverantwortlich. Metzger ließ sich das nicht gefallen.

Die Bezirkskliniken Schwaben haben die Pläne für die Aufstockung des neuen Krankenhauses in Aichach für die Tagesklinik nach jahrzehntelangem Vorlauf und Einsatz Mitte März überraschend gestoppt. Betroffene, Angehörige, Sozialverbände und die Politik vor Ort zeigen sich erschüttert und protestieren. Die Bezirkskliniken und der Bezirkstag argumentieren mit neuen politischen und finanziellen Rahmenbedingungen und den Baukosten: Die Einrichtung von 24 Plätzen würde laut aktueller Schätzung 6,6 statt 4,3 Millionen Euro kosten. Die Bezirkskliniken, die bislang schwarze Zahlen schrieben, machen inzwischen Verluste. In Aichach wurde mit einem Betriebskosten-Minus von 300.000 Euro im Jahr kalkuliert.