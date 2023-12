Schnee-Chaos: Dutzende Unfälle und kein Zugverkehr in Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg sorgen die starken Schneefälle für dutzende Unfälle. Auf der Paartalbahn-Strecke geht am Samstag gar nichts mehr.

Die heftigen Schneefälle in der Nacht zum und am Samstag haben den Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg zwar eine schöne Winterlandschaft, aber auch viele Unannehmlichkeiten beschert. Der Zugverkehr der Bayerischen Regiobahn auf der Paartalbahn-Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt über Aichach kam zum Erliegen. Auf den Straßen ging es nur noch mühsam, mancherorts gar nicht mehr voran. Es kam reihenweise zu Unfällen. Einsatzkräfte und Winterdienst waren im Dauereinsatz. Ebenso Privatleute, die Gehwege und Autos immer wieder freischaufeln mussten.

Am Samstagmorgen meldete die Bayerische Regiobahn (BRB), die unter anderem die Paartalbahn-Strecke betreibt, dass der Zugbetrieb in all ihren fünf Netzen eingestellt ist - von Pendelzügen zwischen Eichstätt Stadt und Eichstätt Bahnhof abgesehen. Bereits in der Nacht zum Samstag sei es aufgrund des Wetters zu mehreren Schäden an den Oberleitungen, Weichenstörungen sowie Bäumen auf den Gleisen gekommen. Die Sperrung der Strecken betraf den gesamten Großraum München und wurde durch die DB Netz AG ausgerufen. In einer ersten Prognose hieß es, sie dauere bis mindestens 12 Uhr.

Auf den Straßen in Aichach-Friedberg kommt es reihenweise zu Unfällen

Mittags teilte die BRB mit, dass der Bahnverkehr bis 18 Uhr in allen Netzen eingestellt bleibe. "Wie und ob danach der Betrieb aufgenommen werden kann, ist weiterhin offen." Am Nachmittag schließlich teilte die Bayerische Regiobahn mit, dass der Bahnbetrieb am Samstag überhaupt nicht mehr aufgenommen werde. In einer Mitteilung heißt es: "In Abstimmung mit der DB Netz AG bleiben weiterhin alle Strecken gesperrt. Auch die Betriebsaufnahme am morgigen Sonntag ist noch ungewiss." Reisende würden gebeten, sich kurzfristig über die bekannten Medien und die Internetseite der BRB www.brb.de zu informieren.

Auch auf den Straßen im Landkreis Aichach-Friedberg herrschte Ausnahmezustand. Allein bis Samstagvormittag kam es bereits zu dutzenden Unfällen. Die Polizeiinspektion Aichach meldete zahlreiche Unfälle in der Nacht zum Samstag im nördlichen Teil des Landkreises. Dabei wurde niemand verletzt, aber es kam laut Polizei zu Sachschäden im fünfstelligen Bereich. Die Beamten riefen die Menschen dazu auf, ihre Fahrweise dem Wetter anzupassen und vorausschauend zu fahren.

Polizei und Forstministerium warnen: Wälder in den nächsten Tagen meiden!

Die Polizeiinspektion Friedberg meldete weit über 20 Unfälle im Raum Friedberg, Mering, Kissing, Dasing, Adelzhausen, Ried und Merching aufgrund der anhaltenden, starken Schneefälle. Sie schätzte den Schaden auf rund 60.000 bis 70.000 Euro. Verletzte gab es auch hier bis Samstagvormittag nicht. Die Friedberger Polizei wies darauf hin, dass es außerdem zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume gab. Deswegen seien mehrere Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Dienstgebiet die ganze Nacht über beschäftigt gewesen, so die Friedberger Polizei Auch hier gab es keine Verletzten.

Die Polizei rät, Wälder in den nächsten Tagen zu meiden. Aufgrund der Schneelast könnten immer wieder Bäume umkippen. Auch das Bayerische Forstministerium warnte am Samstag infolge der massiven Schneefälle eindringlich davor, die Wälder in Südbayern zu betreten: Hier gehe derzeit von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen "eine große Gefahr für Waldbesucher" aus. Wer nicht unbedingt in den Wald müsse, solle in den nächsten Tagen draußen bleiben, so das Ministerium. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstagnachmittag vor leichtem Schneefall am Abend sowie Glättegefahr und Frost in der Nacht zum Sonntag.