Schnellbus Dasing-Pasing: Am Abend fallen Fahrten aus

Wegen Personalmangels fallen beim MVV ab Sonntag bis voraussichtlich Ende Februar einige Fahrten aus. Manche enden bereits früher.

Der Schnellbus zwischen Dasing und Pasing fährt in nächster Zeit am Abend seltener. Darauf weist das Landratsamt Dachau hin. Auf der Linie X732 des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) entfallen ab Sonntag, 11. Dezember, bis voraussichtlich Ende Februar von Montag bis Freitag in den Abendstunden einige Fahrten.

Ab Pasing (S) entfallen die Fahrten um 22.08 Uhr, 22.38 Uhr, 23.08 Uhr und 23.38 Uhr.

Ab Dasing Bahnhof enden die Fahrten um 20.59 Uhr und 21.59 Uhr bereits an der Haltstelle Rudolf-Diesel-Straße /Brücke. Die Fahrt um 22.59 Uhr entfällt ganz.

Ab Egenhofen entfällt die Fahrt um 21.40 Uhr, ab Gaggers die Fahrt um 22.33 Uhr.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind die Streichungen und Änderungen wegen Personalmangels notwendig. Fahrgäste werden gebeten auf das verbleibende Fahrtenangebot auszuweichen.

Weitere Auskünfte zum Schnellbus Dasing-Pasing direkt beim MVV

Dieser und weitere aktuelle Ersatzfahrpläne und kurzfristige Fahrplanänderungen sind immer über die elektronische Fahrplanauskunft des MVV oder in der MVV-App abrufbar. (AZ)