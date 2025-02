Schülerzahlen der Wirtschaftsschule steigen am neuen Standort in Aichach

Die zweistufige Wirtschaftsschule in Pöttmes ist mit dem letzten Jahrgang bald Vergangenheit. Wie mehrfach berichtet, ist sie an den Stammsitz der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land in Aichach umgezogen. Seit diesem Schuljahr wird dort die Eingangsklasse unterrichtet. Aus Sicht der Beruflichen Schulen war die Verlegung nach Aichach ein Erfolg. Sowohl in Bezug auf die Schülerzahlen als auch, was die Zusammenarbeit mit der Berufsschule angeht.

Die Schülerzahlen steigen stark an, teilt Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg mit. Sie verweist darauf, dass der Lehrplan der Wirtschaftsschulen eine Neuausrichtung mit praxisnahen Wahlmodulen vorsehe. Ziel sei es, neben den allgemeinbildenden Fächern mit neuen Wahlmodulen auf die Berufswelt vorzubereiten.

Wirtschaftsschüler entwickeln Webshop oder lernen Programmieren

So soll in einem projektorientierten Unterricht im Modul „E-Commerce“ beispielsweise ein Webshop entwickelt und eine Online-Marketing-Kampagne durchgeführt werden. Im Modul „Umweltökonomie“ sollen die Schülerinnen und Schüler unter anderem die Energieversorgung der Zukunft planen. Im Modul „Fit for Finance“ erstellen sie eine Einkommenssteuererklärung und lernen den Umgang mit Geld. Im Modul „Robotik“ wird mit moderner Software programmiert. VR-Brillen und eine CNC-Fräse kommen in Zusammenarbeit mit der in Aichach ansässigen Holztechnik zum Einsatz. Ein Ziel ist es der Mitteilung zufolge auch, kaufmännische Kompetenzen mit gewerblich-technischen Anforderungen zu verknüpfen. Die Schule kooperiert dazu mit der Berufsschule und der Technikerschule für Maschinenbautechnik.

Infoabend an der Wirtschaftsschule in Aichach

Im Herbst verlieh das Bayerische Kultusministerium der Wirtschaftsschule Aichach das Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnik (PIZ)“. Drei Jahre wird sie durch die Hochschule Augsburg begleitet, um den Unterricht qualitätsorientiert sowohl inhaltlich als auch didaktisch und methodisch auf die neuen Anforderungen von Handwerk und Wirtschaft auszurichten. Auch Lernen im Übungsunternehmen findet weiter statt. Dort werden Betriebsabläufe und Prozesse in einem Fachraum simuliert, der einer modernen Bürolandschaft gleicht.

Ein Informationsabend findet am Dienstag, 18. Februar, von 18 bis 19 Uhr in der Berufsschule Aichach statt. Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter www.bs-wittelsbacherland.de. (AZ)