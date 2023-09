Schützengau Aichach ehrt erfolgreichste Schützinnen und Schützen

Beim Gauehrungsabend zeichnet der Schützengau Aichach seine erfolgreichsten Sportschützen aus. Franz Marb kündigt für 2024 eine Neuwahl des Gauschützenmeisters an.

Der Gauehrungsabend ist für die Sportschützinnen und Sportschützen im Schützengau Aichach alljährlich ein Höhenpunkt. Hier werden alle Preisträger der Rundenwettkämpfe und Gaumeisterschaften ausgezeichnet. Dass der Schießsport im Wittelsbacher Land eine der beliebtesten Breitensportarten ist, zeigte die Vielzahl der Preisträgerinnen und Preisträger aller Disziplinen.

Das Schützenheim der Feuerschützen Kühbach war voll besetzt, als Gausportleiter Manfred Ruf und Rundenwettkampfleiter Thomas Stegmayer die Bestplatzierten mit Urkunden und Ehrenpokale auszeichneten. Der Gaurundenwettkampfleiter freute sich besonders, dass wieder 154 Mannschaften aus den Gauvereinen teilgenommen hatten. Bei den Gaumeisterschaften haben sich in den verschiedenen Disziplinen 250 Schützinnen und Schützen beteiligt.

Zweiter Gauschützenmeister: 2024 wird Nachfolger Lunglmeirs gewählt

Zweiter Gauschützenmeister Franz Marb bedankte sich bei der Gausportleitung Manfred Ruf und Anja Lunglmeir sowie bei Wettkampfleiter Thomas Stegmayer für ihr Engagement bei den Rundenwettkämpfen und Gaumeisterschaften. Marb, der seit dem Tod von Gerhard Lunglmeir den Sportschützengau leitet, ließ wissen, dass bei der Jahreshauptversammlung 2024 ein neuer Gauschützenmeister gewählt werden soll.

Inchenhofens Schützenmeister Klaus Trott erinnerte an das Gauschießen, das am Sonntag, 24. September, in Inchenhofen beginnt und von den Jägerblutschützen ausgerichtet wird. Die Veranstaltung läuft bis 12. Oktober.

Ehrungen in den Disziplinen Lichtgewehr und Luftgewehr bei den Schülern

Ehrungen Lichtgewehr Kerstin Stegmayer (Oberberbach), Laura Schlereth, Jakob Friedl, Frida Greppmair (Sulzbach), Magdalena Gürtner, Katharina Gürtner, Cecilia Müller, Marlene Müller ( Todtenweis), Amelie Stumpf, Kilian Schwarz (Vereinigte Kühbach), Leonie Gabel, Louisa Widmayr, Maria Stocker, Quirin Bartschat, Maxima Schmid, Marie Thiemig ( Schiltberg).

Im Schützengau Aichach gibt es eine aktive Jugend, wie beim Gauehrenabend im Schützenheim der Kühbacher Feuerschützen deutlich zu sehen war. Foto: Erich Echter

Ehrungen Luftgewehr Schüler Aurelia Riemensperger, Clara Siegmund (Todtenweis), Peter Hörmann, Leon Greifenegger, Laura Greifenegger (Allenberg), Matthias Baumgartner, Quirin Kölbl, Noah Wunder, Emma Fiehl, Rebecca Wörle ( Hollenbach), Adrian Schlereth(Sulzbach), Pius Futschik, Nico-Manfred Ruisinger, Johanna Saliger, Lena Szekely (Oberwittelsbach), Amrei Plobner, Melanie Peter, Antonia Dussmann, Angelina Hewel (Kgl. priv. FSG Aichach), Andreas Fest, Lukas Tränkl, Finnja Bratzler (Schiltberg), Pius Eichenseher (Igenhausen), Magdalena Augustin (Vereinigte Kühbach), Kerstin Stegmayer, Marie Schuster (Oberbernbach), Sophie Maier (Unterbernbach), Mia Theresa Christl (Inchenhofen).

Ehrungen in den Disziplinen Luftpistole und Luftgewehr

Ehrungen Luftpistole und Luftgewehr Jugend Anton Weichenrieder (Gallenbach), Louis Nieland, Paul Treffler (Oberbernbach), Julian Blank, Severin Stumpf (Vereinigte Kühbach), Fabian Attenberger, Elias Attenberger, Elena Brecheisen, Mona Haas, Benedikt Brecheisen (Hollenbach), Lukas Kreitmayr, Hanna Sophie Gutmann, Eva Raab (Igenhausen), Lukas Klose, Nevio Klopf (Eisingersdorf), Andrea Hartl (Todtenweis), Eva Marie Bachmann, Tim-Georg Ruisinger (Oberwittelsbach), Jana Weigl, Sophie-Marie Rupp (Allenberg), Katharina Brand, Fidelius Plobner (Kgl. priv. FSG Aichach), Karolina Müller, Martina Sailer (Inchenhofen).

Ehrungen Luftpistole Schützenklasse Sebastian Hammer, Daniel Baumbach, Jörg Seckler, Anna-Lena Hammer, Johann Riss (Schönbach), Stefanie Gamperl ( Rehling), Thomas Stegmayer, Klaus Hörmann (Oberbernbach), Thomas Greppmeir (Hollenbach), Josef Eberle, Felix Wagner (Neukirchen), Robert Weiß, Joachim Thumm, Georg Bosch, Rosa Bosch (Todtenweis), Helmut Gamperl, Werner Barl (Eisingersdorf), Miriam Seckler (Untergriesbach), Christoph Ostermayr, Peter Bachmann (Oberwittelsbach), Roman Schlereth (Sulzbach), Frank Weinhart (Kgl. priv. FSG Aichach), Günter Sitta (Vereinigte Kühbach).

Ehrungen in den Disziplinen Zimmerstutzen und Armbrust

Ehrungen Luftgewehr Schützenklasse Tobias Kein, Andreas Sauer, Petra Sauer, Paul Schapfl, Max Haberl, Tobias Baumeister, Benedikt Schapfl, Paula Schapfl, Hannah Rott (Todtenweis), Veronika Pfaffenzeller, Natalie Greve, Erich Schallmair, Roland Neukäufer, Albert Sauer, Hans Reschke, (Sulzbach), Theresa Beck, Thomas Stegmayer, Paula Stegmayer, Julian Schuster, Michael Hofberger (Oberbernbach), Daniel Greppmeir, Hermann Brandmair (Gallenbach), Erwin Spar (Schönbach), Georg Birkmeir, (Willprechtszell), Pia Schapfl (Rehling), Bernd Dunau, Lucas Wagner, Simon Pulver (Inchenhofen), Anna Birkmeir, Fritz Dreyer, Katharina Wachinger, Hans-Peter Hoch, Detlef Müller, Konrad Gamperl, Hubert Wachinger, Anton Katzenschwanz, Rudi Schlämmer (Paartal Aichach), Kerstin Leidenfrost, Andrea Escher (Edenried), Dominik Brecheisen, Johann Happacher, Georg Schormair, Eva Korntheur (Hollenbach), Daniel Müller, Lorena Müller (Vereinigte Kühbach), Rudolf van Tricht (Ecknach), Karl Barl, Paul Barl, Werner Barl, Barbara Abt (Eisingersdorf) Andreas Schallmair.

Ehrungen Zimmerstutzen Hannes Büttner, Elisabeth Nefzger, Maria Heigemeir (Schönbach), Kerstin Leidenfrost, Thomas Wolf (Edenried), Georg Märdauer (Inchenhofen), Wolfgang Fritz, Schapfl Paul (Todtenweis), Johannes Schwaiger, Matthias Paulus, Markus Schwaiger (Mauerbach).

Auszeichnungen für Preisträger des Rundenwettkampfs

Ehrungen Armbrust Wolfgang Fritz, Paul Schapfl, Benedikt Schapfl, Paula Schapfl (Todtenweis).

Sonderehrungen Folgende Schützinnen und Schützen erhielten eine Sonderehrung: Anna Birkmeir, Hans-Peter Hoch, Anton Katzenschwanz, Rudolf Schlämmer (Paartal Aichach), Paula Schapfl, Hannah Rott, Benedikt Schapfl (Todtenweis), Karl Barl, Paul Barl, Barbara Abt, (Eisigersdorf), Stefan Pany, Erich Schallmair (Sulzbach), Josef Hamberger, Johann Sedlmayr, Georg Märdauer (Feuerschützen Kühbach), Jörg Seckler, Martin Haider, Elisabeth Nefzger (Grüne Eiche Schönbach), Helmut Braunmüller (Almenrausch Willprechtszell), Anton Gutmann (Jägerblut Inchenhofen).

Preisträger Rundenwettkampf 2022-23 Aichach: Fritz Dreyer, Aindling: Daniel Moll, Allenberg: Sophie-Marie Rupp, Baar: Katherina Schrettle, Michael Halbmeir, Hollenbach: Lea Artner, Inchenhofen: Tobias Roitsch, Anton Gutmann, Klingen: Nicole Wörle, Kühbach: Helena Müller, Oberbernbach: Julian Schuster, Sainbach: Anton Steinherr, Schiltberg: Alois Eberl, Schönbach: Viktor Baumbach, Christina Bachmeir, Sielenbach: Florian Schallmair, Sulzbach: Simon Neukäufer, Stefan Pany, Erna Oswald, Todtenweis: Tobias Baumeister, Ramona Bleicher, Julian Klaffki, Walchshofen: Thomas Heigemeier, Willprechtszell: Helmut Braunmüller.