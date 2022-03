Schulbus fährt bei Aichach 15 Stundenkilometer zu schnell

Im östlichen Landkreis erwischt die Aichacher Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen Schulbus, der viel zu schnell ist. Das hat Folgen für den Fahrer.

Einen Schulbus, der viel zu schnell unterwegs war, hat die Aichacher Polizei in der vergangenen Woche im östlichen Landkreis Aichach-Friedberg erwischt.

Im Schulbus, der zu schnell fährt, sitzen mehrere Kinder

Der Schulwegverkehr stand in dieser Woche im Fokus der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in Zusammenarbeit mit umliegenden Inspektionen, darunter auch Aichach. Aus der Bilanz, die das Polizeipräsidium am Sonntag vorlegte, geht hervor, dass die Aichacher Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle auch den Schulbus überprüfte. Er war mit mehreren Kindern besetzt und überschritt das erlaubte Tempo um fast 15 Stundenkilometer. Für den Fahrer hatte das ein Bußgeld von 120 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge. (jca)