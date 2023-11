Aichach-Friedberg

vor 31 Min.

Der Schuldenberg des Landkreises könnte dreistellig werden

Der Anbau an das Landratsamt in Aichach ist eines der laufenden Bauprojekte des Landkreises

Plus Bauprojekte treiben die Verschuldung hoch. Kreiskämmerer Michael Haas kalkuliert bis in vier Jahren mit Krediten von 115 Millionen. Was der Kreistag zum Etatentwurf sagt.

Von Christian Lichtenstern

Das Premierenjahr von Michael Haas in neuer Verantwortung als Kreiskämmerer war sozusagen zum Durchschnaufen. Zu tun hatte er im Landratsamt in Aichach natürlich jede Menge, aber finanztechnisch betrachtet ist 2023 für das Wittelsbacher Land ein (vorerst letztes) Erholungsjahr. Die Gesamtverschuldung mit den Kliniken sinkt heuer noch mal deutlich um über fünf Millionen Euro auf voraussichtlich 37,4 Millionen zum Jahresende. Der Landkreis selbst befindet sich mit Krediten in Höhe von 4,5 Millionen und gegengerechnet mit Rücklagen sogar auf einem historischen Tiefstand – eine schwarze Null. Aber jetzt geht es nach oben – sehr steil und mehr als doppelt so hoch wie je zuvor. Haas kalkuliert bis Ende 2027 mit einer Gesamtverschuldung von rund 115 Millionen Euro für den Landkreis Aichach-Friedberg. Er hat seinen Etatentwurf jetzt im Kreistag vorgestellt.

Ob der Schuldenberg wirklich in diese dreistellige Höhe wächst – "Rekord" waren bislang 55 Millionen im Jahr 2006 – ist aber nicht ausgemacht. Es gibt noch mehrere Stellschrauben – von Einsparungen über Einnahmeverbesserungen durch die Erhöhung der Kreisumlage bis zur Streichung oder Verschiebung von Bauprojekten. Der Kreiskämmerer hat jetzt mal alles vom Kreistag beschlossene und für die nächsten Jahre ins Auge gefasste eingepreist und mit den vorhandenen Zahlen im Entwurf hinterlegt. Das Ergebnis sind die insgesamt 115 Millionen vom Kapitalmarkt für Landkreis und Kliniken in vier Jahren.

