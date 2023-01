Schuleingangsuntersuchung fällt in diesem Jahr für viele Vorschüler aus

Vorschulkinder aus Aichach, Friedberg und Kissing werden in diesem Jahr nicht zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen. Das Gesundheitsamt hat zu wenig Personal.

Viele Eltern von Vorschulkindern im Landkreis Aichach-Friedberg haben offenbar schon wegen Terminen für die Schuleingangsuntersuchung nachgefragt. Doch ein erheblicher Teil der Buben und Mädchen bekommt in diesem Jahr gar keinen Termin. Der Grund: Personalmangel am Gesundheitsamt in Aichach. Das gab das Landratsamt am Mittwoch bekannt.

Wie es in der Mitteilung heißt, stehen im staatlichen Gesundheitsamt in den nächsten Monaten nur zwei der eigentlich vier Fachkräfte für Sozialmedizin für diese Aufgabe zur Verfügung. Daher könnten die Untersuchungen nur eingeschränkt stattfinden. Für die Vorschüler und Vorschülerinnen in Aichach, Friedberg und Kissing werden für das kommende Schuljahr generell keine Schuleingangsuntersuchungen angeboten. Dort werden bei der Schulanmeldung die Kindervorsorgehefte gesichtet. Laut Landratsamt werden dann nur die Kinder, die nicht bei der Vorsorgeuntersuchung U9 waren, zur Schuleingangsuntersuchung eingeladen.

Kitas im Wittelsbacher Land sind informiert

Die Vorschulkinder in allen anderen Gemeinden des Wittelsbacher Landes werden nach Landratsamtsangaben in den nächsten Monaten der Reihe nach untersucht. Nicht alle würden die Teilnahmebestätigung über die Schuleingangsuntersuchung zum Termin der Schuleinschreibung vorlegen können. Diese könne der Grundschule aber bis zum Sommer nachgereicht werden. Wie es heißt, bedauere das Gesundheitsamt die Situation sehr, sehe aktuell aber keine andere Möglichkeit und bitte um Verständnis. Die Grundschulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis seien informiert. (ull)