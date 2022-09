Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Schulstart im Wittelsbacher Land: Hoffnung auf ein normales Schuljahr

5344 Grund- und 2095 Mittelschüler starten am Dienstag im Landkreis Aichach-Friedberg in das neue Schuljahr.

Plus Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Mittel- und Grundschulen im Landkreis Aichach-Friedberg steigt. Das liegt nicht nur an den Geflüchteten aus der Ukraine.

Von Marina Wagenpfeil

Zum ersten Mal seit 2019 könnte es am kommenden Dienstag so etwas wie einen normalen ersten Schultag geben. Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren, die von Corona-Einschränkungen geprägt waren, gelten für den Start in das Schuljahr 2022/2023 nur wenige Regeln: Lüften, Händewaschen, Abstand, eine Maskenempfehlung, freiwillige Corona-Tests insbesondere in der Anfangszeit. "Die Schulleitungen waren in den vergangenen zwei Jahren sehr gefordert", sagt Carola Zankl, Schulamtsdirektorin des Schulamts Aichach-Friedberg. Jetzt würden sich viele auf einen vergleichsweise sorglosen Schulstart freuen. "Und dann schauen wir weiter, wie es im Herbst läuft", ergänzt Ingrid Hillenbrand, ebenfalls Schulamtsdirektorin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen