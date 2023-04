Aichach-Friedberg

Schwarzwild ist im Wittelsbacher Land immer noch radioaktiv belastet

Plus Bei der Jägerversammlung in Aichach liegen Zahlen vor, wie viel Schwarzwild entsorgt werden musste. Tomaschko spricht sich gegen ein schärferes Waffengesetz aus.

Von Johann Eibl

37 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist das Schwarzwild im Wittelsbacher Land immer noch hoch mit Radioaktivität belastet. Das ging aus dem Bericht von Dieter Swart bei der Versammlung des Jagdschutz- und Jägervereins Kreis Aichach am Samstag in der TSV-Halle in Aichach hervor.

Der Ehrenvorsitzende nimmt die Messungen bei den erlegten Tieren vor. Die Becquerel-Werte sind demzufolge nach wie vor hoch. In 399 Fällen wurde Schwarzwild untersucht, 79-mal durfte das Fleisch nicht verwertet werden. Ein Thema war ebenso die Vorsorge vor einem möglichen Ausbruch der Schweinepest, der zu enormen Konsequenzen führen würde.

