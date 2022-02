Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Sechs Bewohner in Seniorenheimen sterben nach Corona-Ausbrüchen

Im Karl-Sommer-Stift in Friedberg sind nach einem Corona-Ausbruch fünf Bewohnerinnen und Bewohner gestorben. Ob an oder mit Corona ist unklar.

Plus Trotz hoher Infektionszahlen blieb die Zahl der Todesfälle in Aichach-Friedberg zuletzt niedrig. Nun sind gleich mehrere Menschen innerhalb eines Tages gestorben.

Von Marina Wagenpfeil

Zwei Jahre lang ist das Karl-Sommer-Stift in Friedberg gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Bis zum Januar hatte es dort keinen Corona-Ausbruch gegeben. Mit den massiv steigenden Infektionszahlen in der aktuell noch andauernden Omikron-Welle hat das Virus nun in dem Seniorenheim eingeschlagen. Am Freitag meldete das Landratsamt, dass fünf Bewohnerinnen und Bewohner, die zuvor positiv auf Corona getestet wurden, gestorben sind. Außerdem ist ein positiv getesteter Bewohner (Geschlecht ist nicht bekannt) im AWO-Heim in Aindling gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen