Sicherer Schulweg: Kreisverkehrswacht gibt Tipps für Schulkinder

Wie kann man den Schulweg für Schulanfänger möglichst sicher gestalten? Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg nennt Möglichkeiten.

Am 13. September 2022 beginnt das neue Schuljahr und rund 127.000 Kinder machen sich in Bayern erstmals auf den Weg zur Schule. Auch für rund 1000 ABC-Schützen im Landkreis Aichach-Friedberg bedeutet dies einen wichtigen Schritt in Richtung Selbstständigkeit: Nicht nur im Schulalltag, sondern auch im Straßenverkehr müssen sich die Kinder nun allein zurechtfinden. Bevor es aber mit der Schule losgeht, muss erst der Schulweg gemeistert werden. "Dazu sind auch die Eltern aufgefordert, bereits vor dem ersten Schultag ein paar 'Hausaufgaben' mit Ihren Kindern zu machen", empfiehlt die Kreisverkehrswacht.

Diese Tipps gibt die Kreisverkehrswacht für den sicheren Schulweg

Für Eltern haben die Experten dazu einige Tipps parat. So sollten sie sich bereits vorab Gedanken über den sichersten Schulweg machen. "Oft lohnt ein kleiner Umweg", so die Kreisverkehrswacht. Der ausgewählte Weg sollte vor dem ersten Schultag mehrmals gemeinsam mit dem Kind geübt werden; Eltern sollten dabei mit gutem Beispiel vorangehen und selbst vorbildliches Verhalten zeigen. Doch auch im Training können die Kinder schon selbst Verantwortung übernehmen: "Lassen Sie Ihr Kind unter Ihrer Aufsicht selbstständig gehen und auch Lösungen und Verhaltensweisen vorschlagen", so die Verkehrsexperten. Grundsätzlich empfiehlt die Kreisverkehrswacht, dass die Kinder – wenn möglich – zu Fuß zur Schule gehen sollten.

Ob das Kind bereit dazu ist, allein den Schulweg zu meistern, können Eltern anhand folgender Punkte überprüfen:

Hält das Kind am Bordstein immer an?

Sucht es den Blickkontakt mit dem Fahrzeugführer und berücksichtigt es das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer?

Zeigt es die eigene Absicht deutlich an?



Kann es die Geschwindigkeit von Fahrzeugen abschätzen?

Doch auch wenn sich das Kind allein auf den Weg macht, können Eltern weiterhin unterstützen, indem sie es immer rechtzeitig auf den Weg schicken und insbesondere bei schlechtem Wetter und in der Dämmerung für gut erkennbare Kleidung sorgen. Am wichtigsten aber ist laut Kreisverkehrswacht: "Eltern sollten ihren Kindern vertrauen, denn das gibt ihnen Sicherheit."

Auch die anderen Verkehrsteilnehmer sollten auf die Sicherheit der Schulanfänger achten und etwa ihre Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen sowie Bushaltestellen reduzieren. Zum Schulbeginn werden auch die einzelnen Polizeidienststellen die Schulwege verstärkt überwachen. (AZ)