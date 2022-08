Aichach-Friedberg

Sie ermöglichen Sterbenden ein Leben daheim in Würde bis zuletzt

Plus Menschen, die unheilbar erkrankt sind und sterben, müssen zumindest keine starken Schmerzen haben. Dafür ist das Palliativteam Wittelsbacher Land da.

Von Claudia Bammer

Wenn das Leben zu Ende geht, wollen die meisten Menschen nur an einem Ort sein: daheim. Nicht immer erfüllt sich dieser Wunsch. Wenn die Mutter, der Vater, der Partner oder die Partnerin starke Schmerzen oder akute Atemnot hat, rufen die meisten verzweifelt doch den Notarzt und es geht ins Krankenhaus. Dabei müsste das nicht sein. Seit April 2013 gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). Die Ärztliche Leiterin, Dr. Monika Emmerling, und Sabine Wölz, die Pflegerische Leiterin, sind Teil des Palliativteams Wittelsbacher Land. Es ermöglicht Schwerstkranken und Sterbenden, bis zu ihrem Tod in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben – mit möglichst wenig Beschwerden, selbstbestimmt und in Würde.

