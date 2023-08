Sie haben gewählt: Das sind die drei schönsten Katzenfotos

Rocky, Tapsi, Romeo und Valentino konnten die meisten Leserinnen und Leser von sich überzeugen. Insgesamt wurden 2721 Stimmen abgegeben.

Weit über 100 Bilder haben uns erreicht bei unserem Aufruf, Fotos von ihren wohl liebsten Haushaltsmitgliedern zu schicken: ihren Katzen. 2021 lebten rund 34,7 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten, etwa 16,7 Millionen davon waren Katzen - damit sind die Samtpfötchen die beliebtesten Haustiere der Deutschen. Wirft man einen Blick auf die Fotos, die eingesendet wurden, wundert man sich nicht darüber.

Am Weltkatzentag am 8. August hat die Abstimmung über das schönste Katzenfoto begonnen. Eine Woche lang konnten unsere Leserinnen und Leser über das schönste Katzenbild abstimmen. Am Dienstagmittag ist das Voting beendet worden. Insgesamt 2721 Stimmen wurden eingereicht - mit einem eindeutigen Ergebnis. Insgesamt fünf Katzen kommen auf mehr als 100 Stimmen.

Die meisten Stimmen gehen an Kater Rocky

Die meisten konnte Kater Rocky auf sich vereinen. Er ist zwei Jahre alt und lebt mit Katzenfreundin Malu und seinen Besitzern Melanie Griesbeck und Andreas Finkel in Langweid - und damit knapp außerhalb der Landkreisgrenze. Insgesamt 647 Leserinnen und Leser konnte Rocky mit seinem Schlafzimmerblick von seiner Flauschedecke aus überzeugen - fast ein Viertel aller Stimmen.

Auf dem zweiten Platz landet ein besonderes Duo: Katze Tapsi mit Hase Holly aus Hausen. Wo andere Katzen womöglich die Nager als Beute sehen, haben Tapsi und Holly eine recht friedliche Co-Existenz erreicht. Damit haben sie 324 Leserinnen und Leser erreicht, die für sie abgestimmt haben. Der dritte Platz geht ebenfalls an ein Pärchen, dieses Mal ein Katzenpärchen. 145 Stimmen haben die beiden Katzer Romeo und Valentino bekommen.