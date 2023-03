Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Siebtklässler aus Sielenbach kochen mit Profis im Goldenen Stern

Die acht Siebtklässler aus Sielenbach hatten Spaß beim Schnuppertag im Gasthof Goldener Stern in Rohrbach (Friedberg).

Plus Kochen wie die Profis – wie sich das anfühlt, erlebten Siebtklässler aus Sielenbach im Gasthof Goldener Stern in Rohrbach. Manche Erfahrung überraschte sie dabei.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

Die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler der Mittelschule Sielenbach schnupperten im Rahmen der Berufsorientierung hautnah in den Beruf des Kochs hinein. Finanziert von der Regierung von Schwaben und in Zusammenarbeit mit Stefan Fuß, Inhaber des Gasthauses Goldener Stern im Friedberger Stadtteil Rohrbach, schauten die Jugendlichen den fünf Köchen und ebenso vielen Auszubildenden bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter. Dabei legten sie auch selbst Hand an.

