Simone Strohmayr ist für die SPD im Landtag

Plus Christine Haubrich (Grüne) verliert ihr Mandat. Marc Sturm aus Griesbeckerzell ist erster Nachrücker auf der Liste der Freien Wähler.

Simone Strohmayr geht Ende des Monats in ihre fünfte Legislaturperiode als Landtagsabgeordnete seit 2003. Die SPD-Politikerin aus Stadtbergen mit Wurzeln in Kissing und Direktkandidatin im Stimmkreis Aichach-Friedberg hat den Einzug - trotz des schwachen Abschneidens ihrer Partei - als Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten in Schwaben sicher und mit großem Abstand geschafft. Mit rund 27.600 persönlichen Stimmen lag sie am Ende über 13.100 Stimmen vor der Augsburgerin Anna Rasehorn, die den zweiten SPD-Platz gewinnt. Im Parlament ist auch die aus Todtenweis stammende Marina Jakob aus Achsheim (Kreis Augsburg), die auf der Liste der Freien Wähler Platz fünf belegte und damit als Vorletzte ihrer Partei den Sprung schaffte. Der Aichacher Marc Sturm landete auf Platz sieben und ist damit erster Nachrücker seiner Partei.

Nicht mehr dabei nach fünf Jahren ist dagegen die Merchingerin Christina Haubrich. Ihr fehlen als Siebte mit rund 14.100 Stimmen knapp 6600, um auf den rettenden vierten Platz der Grünen in Schwaben zu kommen. Ihre Partei stellt nach den Verlusten am Sonntag nur noch vier Abgeordnete, bislang waren es sechs. Sie hätte gerne weitergemacht, aber das Votum müsse man akzeptieren. Die 52-Jährige hat sich vor allem um Gesundheitspolitik gekümmert.

