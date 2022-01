Sinkende Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg hat wenig Aussagekraft

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist für Aichach-Friedberg eine noch niedrigere Inzidenz aus als am Vortag. Grund dafür ist aber nicht eine Entspannung der Lage.

Gegen Nachmittag meldet das Gesundheitsamt die neuen Corona-Fälle an das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die wiederum die Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) weitergeben und die Inzidenz für den Landkreis Aichach-Friedberg berechnen. Am Donnerstag weist das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 530,3 für das Wittelsbacher Land aus - den zweiten Tag in Folge ein Rückgang.

Tatsächlich ist der Grund für die sinkende Inzidenz aber nicht, dass sich die Lage entspannt, sondern die Infektionszahlen zunehmend ansteigen und dadurch das Gesundheitsamt an Grenzen stößt. "Wegen des zuletzt starken Anstiegs der positiven Tests konnten noch nicht alle Fälle der letzten Tage in das Meldesystem eingegeben werden", erklärt das Landratsamt dazu. Das bedeutet, dass derzeit die Corona-Inzidenz, die vom RKI ausgegeben wird, nur wenig Aussagekraft über die aktuelle Corona-Situation im Landkreis Aichach-Friedberg hat.

