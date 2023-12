Aichach-Friedberg

So beeinträchtigt der Schnee weiter das Leben in Aichach-Friedberg

Plus Gesperrte Wertstoffhöfe, verspätete Müllabfuhr, zugeschneite Parkplätze - die Schneefälle haben weiter Folgen. Der Zugbetrieb rollt wieder an. Doch es droht Eisregen.

Ach, wären wir nur nach Afrika geflogen! Nicht nur Menschen macht der viele Schnee Probleme. Auch die Störche, die im Raum Aichach-Friedberg überwintern, finden keine Nahrung. Von Müllabfuhr über gesperrte Turnhallen bis zu Schneebruchgefahr im Wald: Wir berichten über die Folgen des Wintereinbruchs.

Verfroren sehen die Störche aus, die nachts Zuflucht auf einem Kran in der Friedberger Stadtmitte suchen. Auch in Dasing und Bachern sind Störche zu sehen. Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz sagt: "Mir ist ein Rätsel, ob und wie sie gerade Nahrung finden." Für einige Tage hätten die großen Vögel jedoch Reserven, auch die Kälte mache ihnen nicht so viel aus. Sie zu füttern, sei allerdings nicht möglich. "Das ist die Natur." Viele Vögel verkriechen sich ihm zufolge in Hecken, wo sie nach Spinnen, Insekteneiern oder Früchten und Samen suchen. Er rät, ihnen mit Mischfutter über die schwere Zeit zu helfen. Gut haben es die beiden Wildstörche aus dem Augsburger Zoo, die die vergangenen Wochen im Rederzhauser Moos verbrachten. Als das Wetter schlecht wurde und es kein Futter mehr gab, zogen sie einfach zurück in den Tiergarten.

