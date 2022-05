Aichach-Friedberg

vor 6 Min.

So erzeugt eine Biogasanlage in Ecknach Strom und Wärme

Plus Bei einer kostenlosen Führung erfahren Interessierte im Aichacher Stadtteil Ecknach, wie eine Biogasanlage funktioniert. Betreiber Manfred Huber gibt Einblicke.

Von Erich Echter

Wie werden mit einer Biogasanlage Strom und Wärme erzeugt? Darüber informierten sich 19 Interessierte am Freitag bei einer kostenlosen Führung durch die Anlage der Familie Huber in Ecknach-Eitershofen. Die Führung fand im Rahmen der Themenwochen Energiewende & Klimaschutz im Wittelsbacher Land in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg statt.

