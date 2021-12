So feiern die Kirchen im Aichacher Land Weihnachten

In einigen Pfarreien müssen sich die Gottesdienstbesucher in der Weihnachtszeit anmelden, in anderen gilt 3G. Aber es ist leichter als vor einem Jahr.

Vor einem Jahr war während der Weihnachtszeit eine Ausgangssperre gültig. Bis 21 Uhr musste jeder daheim sein. Das galt auch für Besucherinnen und Besucher von Weihnachtsgottesdiensten an Heiligabend. In diesem Jahr sind Christmetten in den Kirchen im Wittelsbacher Land wieder viel einfacher besuchen. Allerdings mit Auflagen. Manche Änderungen, die im vergangenen Jahr unter dem Eindruck der Corona-Pandemie eingeführt wurden, kamen allerdings so gut an, dass die Besucher daran festhalten wollen.

Zwei Kindermetten, eine Messe für Senioren und die Christmette um 23 Uhr werden in der Stadtpfarrkirche in Aichach gefeiert. "Alles mit Anmeldung und reduzierter Platzzahl", sagt Stadtpfarrer Herbert Gugler. Dafür gibt es aber, bis auf eine Ausnahme, keine G-Regeln. Nur in Walchshofen, der kleinsten Kirche der Pfarreiengemeinschaft, gelten die 3G-Regeln. Im vergangenen Jahr hatten sich die Gottesdienstbesucher ebenfalls anmelden müssen. Gugler erinnert sich noch gut an die Zeit der Ausgangssperre. Der Beginn der Messe war deshalb so gelegt, dass die Besucher rechtzeitig um 21 Uhr daheim sein konnten. Während die Kindermetten gut besucht waren, sei es bei den Erwachsenen teilweise leer gewesen. Der Stadtpfarrer ist überzeugt: "So wird es diesmal nicht kommen."

Weihnachten im Aichacher Land: Das machen die Pfarreien

Nun sei die Lage eine ganz andere als vor einem Jahr. Die Tendenz bei den Gottesdienstbesuchen beschreibt Gugler als "steigend" - ein weiterer Unterschied zum Vorjahr. Inzwischen seien ganz viele in seiner Pfarrei geimpft, weiß der Stadtpfarrer. 96 Punkte können in der Kirche als Sitzplätze belegt werden. Das kann sowohl eine Familie, ein Ehepaar oder auch eine Einzelperson sein. Für die Ordner, die die Gläubigen platzieren, sei das "schon eine logistische Herausforderung", sagt Gugler. Er freut sich, dass sowohl die ehrenamtlichen Helfer als auch die Gläubigen so gut mitmachen: "Es ist bemerkenswert, wie gut die Leute mitspielen." Die ständigen Änderungen bei den Corona-Regeln empfindet er als "wirklich nervig". Dem Stadtpfarrer ist aber klar: "Es geht allen so und wir müssen da durch." Die Christmette wird er auch heuer wieder live über den Youtube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft übertragen.

Die Corona-Regeln beschäftigen auch Thomas Kelting, neuer Pfarrer der evangelischen Gemeinde Ludwigsmoos-Pöttmes. Jede Woche erhalte er ein Update der Landeskirche zu den Gottesdienstregeln, berichtet er. Für die Weihnachtsfeiertage konnte er zwischen drei Möglichkeiten wählen: Entweder keine G-Regeln. Dann müsste aber der Mindestabstand eingehalten werden und eine Höchstanzahl an Besuchern wäre vorgeschrieben. In Pöttmes, wo die Christmette um 16.30 Uhr beginnt, hätten dann knapp 30 Gläubige den Gottesdienst besuchen können. Die Möglichkeit der 2G-Regel war für Kelting keine Option: "Wir können niemanden ausschließen beim Weihnachtsgottesdienst." Der Pfarrer begründet: "Nicht alle, die sich nicht impfen lassen, sind gleichzeitig Corona-Leugner." Es gebe viele Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen. "Denen kann ich Weihnachten nicht vorenthalten", findet er.

Zur Entscheidung des Kirchenvorstandes, die 3G-Regel (kein Mindestabstand, aber FFP2-Maske) anzuwenden, habe es aus der Gemeinde kritische Rückfragen gegeben, sagt Kelting. Damit Gläubige, denen die Kirche zu voll ist, eine Ausweichmöglichkeit haben, bietet er in Ludwigsmoos zusätzlich zur Christmette um 18 Uhr um 21 Uhr einen weiteren Gottesdienst an. Für Kelting ist es der erste Weihnachtsgottesdienst, den er in seiner neuen Gemeinde feiern wird. Im vergangenen Jahr war die Pfarrstelle noch vakant gewesen.

Evangelische Kirchengemeinde in Aichach feiert Waldgottesdienst

Die Evangelische Kirchengemeinde in Aichach wird in diesem Jahr ebenfalls wieder einen Waldgottesdienst am Grubet anbieten. Beginn ist um 16.30 Uhr. Er war im vergangenen Jahr aus der Not geboren und gut angekommen. Ähnlich ist es dem katholischen Pfarrer in Affing ergangen. Max Bauer veranstaltete damals ein Weihnachtslob im Freien in allen sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft. "Es nahmen wirklich viele Leute teil", erinnert sich Bauer. Und es kam bei den Besuchern so gut an, dass er schon darauf angesprochen wurde, ob es heuer auch wieder stattfinden wird. Das tut es. Etwa 30 Minuten wird das Weihnachtslob dauern, das auch in diesem Jahr in allen Pfarreien um 16 Uhr beginnt. Der Pfarrer verrät Details: "Es ist mit Musik und ein bisschen was für Kinder."

Während das Weihnachtslob gut besucht war, führten Ausgangssperre und Anmeldepflicht bei der Christmette zu einem eher verhaltenen Besuch. Der Pfarrer sagt: "So leer war die Kirche an Weihnachten noch nie." Durch das Anmelden hatte eigentlich verhindert werden sollen, dass Gottesdienstbesucher weggeschickt werden müssen. Bauer sagt: "Die Erfahrung war, dass viele sich nicht anmelden wollten und dann blieben die Plätze frei." Heuer gibt es keine Anmeldepflicht. Nach gemeinsamer Beratung mit den Gremien habe man sich auch für Weihnachtsgottesdienste ohne G-Regeln entschieden, sagt Bauer. Er zitiert Bischof Bertram Meier: "Auch Ungeimpfte haben ein Recht auf Würde." Pfarrer Bauer spielt mit dem Gedanken, in die App der Pfarreiengemeinschaft einen Link zur Liveübertragung der Christmette in Aichach zu stellen - für all die, die den Weihnachtsgottesdienst lieber von daheim aus verfolgen wollen.