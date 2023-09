So gut geht es den Libellen im Ecknachtal

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Aber auch der Natur. Das Natur-Projekt Ecknachtal ist erfolgreich.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Neben historischen Themen sind im Jahrbuch immer wieder Beiträge zur Flora und Fauna des Wittelsbacher Landes zu finden. Im aktuellen Band befasst sich Fred Holly mit den Libellen.

Die außerordentlich interessante und faszinierende Insektenart hat am Lauf der Ecknach, der sich von Adelzhausen über Sielenbach bis nach Aichach erstreckt, einen geschützten Lebensraum gefunden.

29 Libellenarten leben im Ecknachtal

Libellen sind räuberische Insekten. Großlibellen beispielsweise vertilgen etwa 100 Kleininsekten pro Tag. Für uns Menschen sind sie jedoch absolut ungefährlich. Sie können nicht stechen und sie beißen auch nicht. Sie sind eher sehr scheu und es bedarf großer Umsicht, diese schönen Tiere aus der Nähe beobachten zu können. Umso mehr sind die exzellenten Fotografien im Beitrag, der 29 verschiedene Libellenarten vorstellt, zu schätzen.

Dieses Bild zeigt ein männliches Exemplar der Großen Königslibelle. Foto: Fred Holly

Nach einer Kartierung von Flora und Fauna im Ecknachtal vor etwa 20 Jahren fand 2021 ein Erfolgsmonitoring des Natur-Projekts „Ecknachtal“ durch den Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg statt. Es sollte festgestellt werden, wie wirkungsvoll die im Rahmen des Projektes durchgeführten Maßnahmen der vergangenen Jahre im Ecknachtal waren. Insgesamt konnten auf den Kartierungsflächen 29 Libellenarten festgestellt werden, davon stehen vier auf der Roten Liste Bayerns.

Damit sind 38 Prozent aller in Bayern vorkommenden Libellenarten an der Ecknach und ihren kleinen Seitentälern zu entdecken und meist heimisch. Dabei konnte die für das Gebiet wichtige Art „Grüne Flussjungfer“ erfreulicherweise an mehreren Stellen entlang der Ecknach nachgewiesen werden.

Bezug Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben