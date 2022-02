So kommt Abwechslung ins Leben von Senioren im Wittelsbacher Land

Das Rote Kreuz Aichach-Friedberg hat ein Betreuungsangebot für Senioren geschaffen. Das kommt gut an. Nun werden weitere ehrenamtliche Helfer gesucht.

Sie bringen Abwechslung ins Leben von Seniorinnen und Senioren und entlasten Angehörige. Das ist der Sinn eines Betreuungsangebotes, das das Rote Kreuz (BRK) im Landkreis Aichach-Friedberg im ersten Corona-Sommer 2020 geschaffen hat. Die Unterstützung ist so gefragt, dass nun weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gebraucht werden.

Laut einer Mitteilung des BRK wird der Dienst, der im Juli 2020 gestartet ist, sehr gut angenommen und vergrößert sich kontinuierlich. Inzwischen werden 58 Senioren im Wittelsbacher Land von etwa 35 Ehrenamtlichen im Alltag begleitet.

Seniorenbetreuung: Das Rote Kreuz bildet Helfer aus

Bevor Engagierte mit ihrem Dienst starten, werden sie geschult. 2021 bildete das BRK weitere sieben Ehrenamtliche in einer Fünftagesschulung zum Alltagshelfer aus. Diese sind bereits im Einsatz. Dabei richten sie sich nach den Wünschen der Menschen, die sie betreuen.

Die Aktionen sind völlig unterschiedlich. Ob ein Spaziergang, ein kleiner Ausflug, Gartenarbeit, gemeinsames Kochen, Wäsche legen oder einfach Geschichten erzählen, alles ist möglich. Ein Ziel ist, Abwechslung in den Alltag der Älteren zu bringen. Die schätzen diesen Service offenbar sehr. Einige freuen sich auf die regelmäßige Begegnung mit ihren Ehrenamtlichen, denn gerade in der Pandemie-Zeit waren und sind viele Aktivitäten oder Treffen nicht mehr möglich oder ganz eingeschlafen.

Gleichzeitig werden die pflegenden Angehörigen entlastet. Sie können eigene Termine wahrnehmen, sich eine Auszeit gönnen und wieder Freiräume schaffen. Den Dienst könnten selbstverständlich aber auch alleinstehende Senioren nutzen, betont das Rote Kreuz. Übrigens: Wenn ein Pflegegrad vorliegt, kann mit der Pflegekasse abgerechnet werden.

Das BRK sucht Engagierte für den südlichen Landkreis

Das BRK möchte das Betreuungsangebot ausbauen. Vor allem für den südlichen Landkreis werden noch dringend Helferinnen und Helfer gesucht. Jeder Interessent hat die Möglichkeit, eine Schulung zu besuchen. Die Kosten übernimmt das Rote Kreuz. Außerdem können sich die Ehrenamtlichen bei regelmäßigen Treffen austauschen. Diese werden, wenn es möglich ist, in Präsenz abgehalten.

Am 7. April findet im Lehrsaal in der Rotkreuz-Zentrale Friedberg eine Fortbildung für die Helfer statt zum Thema "Umgang mit Demenzerkrankten, Möglichkeiten der Beschäftigung und Kommunikation". Die fachliche Kompetenz und Weiterbildung sei dem Roten Kreuz ein großes Anliegen, heißt es in der Mitteilung. Referentin ist Barbara Schachtschneider von der Alzheimer-Gesellschaft.

Kontakt: Wer Interesse hat, beim familienentlastenden Dienst für Senioren mitzuwirken, kann sich bei Petra Schlehhuber melden unter Telefon 08251/885656 oder schlehhuber@kvaichach-friedberg.brk.de. (AZ)