So soll die Berufliche Oberschule in Friedberg erweitert werden

Plus Der Kreistag hat die Erweiterung der Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) in Friedberg verschoben. Jetzt gibt es eine vorläufige Planung und eine Kostenschätzung.

Anfang des Jahres hat der Kreistag beschlossen, die seit Jahren diskutierte Erweiterung der Beruflichen Oberschule (FOS/BOS) in Friedberg zunächst zu verschieben. Zum einen, weil der Landkreis das Millionenprojekt parallel zu den laufenden Bauvorhaben nicht mehr stemmen kann. Zum anderen, weil der Platzbedarf für die Schule nochmals auf dem Prüfstand steht. Zumindest gibt es aber schon mal eine Planung, die jetzt im Bauausschuss des Kreistags vorgestellt wurde, und eine Hausnummer. Die bewegt sich um die 32 Millionen Euro. Von dieser Größenordnung sind die Kreispolitiker auch im Januar ausgegangen.

Die Schulerweiterung an sich ist nicht infrage gestellt. Zuvor soll aber eine Bedarfsanalyse erstellt werden und ein Gutachten über die Entwicklung der Schülerzahlen. Auf dieser Basis wird dann voraussichtlich im nächsten Jahr entschieden. Mit der BOS/FOS-Erweiterung wird auch der Ersatzneubau der Sporthalle am Gymnasium Friedberg nach hinten geschoben, weil beide Vorhaben zusammenhängen. In der mittelfristigen Finanzplanung wird dem Kreis für die kommenden Jahre eine hohe Verschuldung und eine finanziell schwierige Zeit vorhergesagt. Dazu kommt aktuell ein weiteres Bildungsprojekt, das breite Unterstützung im Kreistag erfährt. Eine Fachakademie für Sozialpädagogik und eine Pflegefachschule soll an der Berufsschule in Aichach angesiedelt werden und bereits in diesem Herbst starten. Auch hier muss mittelfristig kräftig investiert werden.