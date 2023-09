So will Aichach-Friedberg eine Strategie für E-Mobilität erarbeiten

Seit Juni arbeitet die Fachstelle für Klimaschutz an einer Elektromobilitätsstrategie. Im nächsten Schritt sollen bei einem Workshop die Bürger einbezogen werden.

Etwa vier Prozent aller Fahrzeuge im Landkreis fahren derzeit mit Strom. Bis 2025 wird der Anteil der Elektro-Fahrzeuge voraussichtlich auf etwa neun Prozent steigen, 2030 könnten es schon 28 Prozent sein. Das ergab eine Analyse der Firma Mobilitätswerk, die im Auftrag des Landkreises den Ist-Zustand, den Bedarf und die Potenziale im Wittelsbacher Land analysierte. Ziel ist eine Elektromobilitätsstrategie für das gesamte Kreisgebiet und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Bei einem Workshop im Oktober sollen die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden.

Der 2021 erstellte Energienutzungsplan bescheinigt dem Landkreis gute Werte im Bereich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Etwa 37 Prozent des Energiebedarfs fließe in den Verkehrssektor, so Stephanie Schmaus von der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt. Dem gegenüber steht das Ziel, dass das Wittelsbacher Land bis 2040 klimaneutral sein möchte. Dafür hat der Landkreis sich Nachhaltigkeitsstrategien überlegt. Mit Elektrofahrzeugen könne eine sehr viel bessere Ökobilanz erreicht werden, wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben würden, so die Überlegung der Fachstelle für Klimaschutz.

Prognose: Anteil der E-Autos im Landkreis erhöht sich bis 2030 auf 50 Prozent

Seit Juni arbeitet die Fachstelle an der Umsetzung der Elektromobilitätsstrategie. Schmaus koordiniert das Projekt. In einem ersten Schritt analysierte die Firma Mobilitätswerk aus Dresden die Ausgangssituation im Landkreis und erstellte eine Prognose der Bedarfsentwicklung. Dabei wurden in Umfragen die Bevölkerung, Unternehmen und die Kommunen beteiligt. Von den rund 3000 Unternehmen, die sie anschrieben, hätten sich 275 an der Umfrage beteiligt, sagte René Pessier, geschäftsführender Gesellschafter beim Mobilitätswerk. „Das ist eine hohe Beteiligung.“ Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Firmen habe schon ein Elektroauto im Einsatz. Zur Zufriedenheit bekam Pessier folgende Rückmeldung: „Zu großen Teilen positiv.“

Laut seiner Analyse wird sich der Anteil der E-Autos im Landkreis von jetzt vier bis zum Jahr 2030 auf etwa 50 Prozent erhöhen. Das Wittelsbacher Land „hat gute Voraussetzungen, das zu schultern, weil es viele Ein- und Zweifamilienhäuser gibt, wo die Fahrzeuge auf den eigenen Grundstücken geladen werden können“, ist der Fachmann überzeugt. Ladebedarf in einer relevanten Größenordnung sieht er deshalb vor allem für Durchreisende.

Am Alten Friedhof in Aichach steht eine von zahlreichen E-Ladesäulen im Landkreis. Insgesamt gibt es momentan in der Stadt Aichach 24 öffentliche Ladepunkte. Foto: Gerlinde Drexler

In Aichach gibt es bereits 24 öffentliche Ladepunkte für E-Autos

Für die Prognose von Mobilitätswerk war die aktuelle Situation der öffentlichen, halböffentlichen und privaten Ladeinfrastruktur der Ausgangspunkt. Ihr stellten Pessier und sein Team eine Prognose des Bedarfs bis zum Jahr 2040 gegenüber. Darauf aufbauend werden konkrete Handlungsempfehlungen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Förderung der Elektromobilität im Landkreis gegeben. Gemeinden erhalten individuelle Steckbriefe, die die Entwicklung des Bedarfs vor Ort sowie mögliche Standorte für Ladepunkte benennen. Als Ziel nannte Schmaus von der Fachstelle für Klimaschutz, eine Planungsgrundlage zu schaffen, um daraus ein Konzept für den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu entwickeln. In der Stadt Aichach gibt es bisher zum Beispiel 24 öffentliche Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge, in Friedberg 49.

Bei der Bürgermeisterdienstversammlung am Freitag hatte Landrat Klaus Metzger die Zwischenergebnisse den Gemeinden bereits vorgestellt. Die Gemeinden hatten einen individuellen Steckbrief und Kartenmaterial mit den Ergebnissen der Ladebedarfsprognose sowie Handlungsempfehlungen erhalten. Allerdings kam von den Gemeindechefs auch Kritik. Sie entzündete sich dem Landrat zufolge vor allem an einem: Der Bund habe wieder etwas beschlossen, das die Kommunen umsetzen müssten, obwohl ihnen die Finanzen und das Personal für Zusatzaufgaben fehlten. Metzger konnte diesen Ärger „absolut nachvollziehen“. Zur Haushaltsplanung 2023 hatte er auflisten lassen, welche Aufgaben der Bund an den Landkreis abgegeben hat. „Das waren acht dicht beschriebene Seiten.“

Workshop zur Elektromobilität im Gasthaus Bäckerwirt in Dasing

Die Elektromobilitätsstrategie soll im ersten Quartal 2024 fertiggestellt werden. Am Mittwoch, 25. Oktober, findet in der Gaststätte Bäckerwirt in Dasing ab 18 Uhr ein Workshop für Bürgerinnen und Bürger statt. Dabei soll insbesondere das Laden zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs im Mittelpunkt stehen. Teilnehmen können alle Interessierten. Der Landkreis bittet um Anmeldung über die Internetseite www.lra-aic-fdb.de unter "Aktuelles" oder "Elektromobilität".