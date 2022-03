Solidarität mit Ukraine: Mahnwachen in Aichach und Pöttmes geplant

In Pöttmes und Aichach sind Mahnwachen für die Ukraine geplant. Die Organisatoren der Spendensammlung im Aichacher San-Depot ziehen unterdessen überwältigt Bilanz.

Die Solidarität im Landkreis Aichach-Friedberg mit den Menschen in der Ukraine ist immens. In zahlreichen Orten fanden oder finden Friedensgebete und Mahnwachen statt. So sind am Freitag und Samstag in Pöttmes und Aichach Mahnwachen geplant.

Die Gruppe "Wir aus Aichach" und die Stadt Aichach veranstalten am Samstag, 5. März, eine Mahnwache auf dem Oberen Stadtplatz. Sie ist für 17 bis 18.45 Uhr angemeldet und steht unter dem Titel "Solidarität mit der Ukraine und Frieden in Europa“. Der gesamte obere Stadtplatz wird währenddessen für den Verkehr gesperrt.

Mahnwache auf dem Aichacher Stadtplatz am Samstagnachmittag

Einer Mitteilung von "Wir aus Aichach" zufolge beteiligen sich unter anderem Vertreter der Glaubensgemeinschaften, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie die evangelische Jugend Aichach-Altomünster. Möglicherweise kommen auch die Fraktionen des Stadtrats hinzu: Sie wollten sich dazu am Mittwochabend besprechen. "Allen demokratischen Parteien und jedem sozial denkenden Menschen muss es ein Anliegen sein, dass der Frieden in Europa wiederhergestellt wird", heißt es in der Mitteilung. "Die Bevölkerung der Ukraine benötigt unsere volle Solidarität und jede mögliche Unterstützung."

Bei der Mahnwache sind neben musikalischer Untermalung unter anderem Ansprachen von Bürgermeister Klaus Habermann und - die genaueren Absprachen erfolgen erst noch - von Vertretern von Vereinen, Glaubensgemeinschaften und Hilfsorganisationen vorgesehen. Die Pfadfinder berichten beispielsweise von der Spendensammelaktion im Aichacher San-Depot am Dienstag. Die Veranstalterinnen und Veranstalter weisen darauf hin, dass ein Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander einzuhalten ist. Außerdem zählt eine Maskenpflicht zu den Auflagen. Ebenso, dass bei der Mahnwache weder Hunde noch Feuerwerk erlaubt sind.

Mahnwache auf dem Pöttmeser Marktplatz am Freitagabend

Bereits am Freitag ab 19.30 Uhr finden auf dem Pöttmeser Marktplatz vor dem Rathaus ebenfalls eine Mahnwache und ein Gebet für Frieden in der Ukraine, in Europa und der Welt statt. Die Marktgemeinde Pöttmes sowie die evangelische und katholische Kirche rufen gemeinsam dazu auf. Pöttmes wolle zeigen, "dass auch wir diese kriegerische Aggression Russlands aufs Schärfste verurteilen und unsere Solidarität den Ukrainerinnen und Ukrainern gilt", so Bürgermeister Mirko Ketz in einer Mitteilung.

Kulturreferentin Ludwiga Freifrau von Herman schreibt, das Gedenken gelte allen Menschen, "die sich gegen den Krieg zur Wehr setzen, die vor dem Krieg auf der Flucht sind und derer, die sich dafür einsetzen, dass dem Krieg ein Ende gesetzt wird, die sich um all die Menschen, ob an Leib und/oder Seele verletzt und/oder ihre Heimat verloren haben, sorgen und kümmern".

Eine freiwillige Helferin sortiert Sachspenden, die im Aichacher San-Depot abgegeben wurden. Foto: Lara Voelter

Helfer ziehen Bilanz nach Spendenaktion im San-Depot in Aichach

Derweil ziehen die Organisatorinnen und Organisatoren nach der Spendenaktion im Aichacher San-Depot hochzufrieden Bilanz: Dabei wurden den ganzen Dienstag über Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Viele Menschen aus dem Landkreis brachten Spenden, dutzende Helferinnen und Helfer beteiligten sich. Auch Firmen und Einrichtungen machten mit. Die Resonanz war gewaltig. Am Ende füllten die gespendeten Hilfsgüter mehrere Fahrzeuge.