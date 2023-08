Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Sonnenbrand oder weniger Milch: Die Hitze setzt auch Tieren zu

Plus Temperaturen über 20 Grad sind für Gänse, Enten, Schweine und Kühe eine Herausforderung. Wie schützen Landwirte in Aichach-Friedberg ihre Tiere vor zu viel Hitzestress?

Von Marina Wagenpfeil

Mit gebogenem Hals steckt die Gans ihren Schnabel in die Tränke, hebt den Kopf, klackert und setzt erneut an, um zu trinken. Nicht nur für Menschen sind die hohen Temperaturen anstrengend, auch Tiere leiden darunter. Man merkt es der Gänseschar vom Wagnerhof in Oberzell (Gemeinde Dasing) direkt an der B300 hinter Friedberg an: Tagsüber bewegen sie sich weniger, trinken viel, suchen Schattenplätze auf. Wenn die Sonne abends tiefer steht, dann bevölkern sie wieder die gesamte Wiese, stehen in Gruppen zusammen und schnattern laut los, wenn sich ihnen ein Mensch nähert. In Hitzeperioden wie derzeit müssen die Halter besonders auf das Tierwohl achten.

Enten von Oberzell bleiben tagsüber freiwillig im Stall

"Bis rund 25 Grad Außentemperatur ist für die Gänse alles okay. Alles, was darüber liegt, ist definitiv zu viel", sagt Gänse-Mama Monika Wagner. Auch Enten leben auf dem Wagnerhof. "Die gehen automatisch in den Stall, wenn es so warm ist, und kommen erst abends raus", sagt die Landwirtin. Die Gänse kommen dagegen gegen 7.30 Uhr morgens auf die große Wiese und abends zwischen 19.30 und 20.30 Uhr zurück in den Stall. Als Halter sei es vor allem wichtig, für ausreichend Schattenplätze und durchgehend Wasser zu sorgen. "Das wird auch kontrolliert", sagt Wagner.

