Sozialausgaben im Landkreis Aichach-Friedberg liegen auf Rekordniveau

Plus Bei Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern liegt das Wittelsbacher Land seit Jahrzehnten unter dem Schnitt. Warum der Landkreis dennoch mit Rekordausgaben kalkuliert.

Im Vergleich zu anderen Regionen liegt das Wittelsbacher Land bei den Ausgaben für Sozialhilfe und Bürgergeld (früher Hartz IV) seit Jahrzehnten immer deutlich unter dem Durchschnitt. Im deutschlandweiten Überblick ohnehin, aber auch in der Nachbarschaft, also im Vergleich zu den Landkreisen im Regierungsbezirk Schwaben. Es gibt natürlich auch hier Menschen mit geringem oder ohne Einkommen, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind – nur eben deutlich weniger. Die weltpolitischen Rahmenbedingungen schlagen aber auch in Aichach-Friedberg immer mehr durch. Abzulesen ist das an den Sozialausgaben - die liegen auf Rekordniveau.

Der Kreis muss rund vier Millionen Euro ausgleichen

Das Budget wurde jetzt im Rahmen der Haushaltsberatungen in einer gemeinsamen Sitzung von Sozial- und Kreisausschuss vorgestellt. Das Wittelsbacher Land gibt laut Planung für Soziales im nächsten Jahr 13,9 Millionen Euro aus (2,3 Millionen Euro mehr als der Ansatz für 2023), kann aber mit Erstattungen von rund 10,1 Millionen Euro rechnen. Netto bleiben damit also 3,8 Millionen Euro, die der Landkreis zu schultern hat. Der Defizitausgleich steigt damit gegenüber dem laufenden Jahr um eine halbe Million.

