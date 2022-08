SPD-Abgeordnete Simone Strohmayr will weiter im Landtag arbeiten

Die Abgeordnete will wieder im Stimmkreis Aichach-Friedberg antreten und setzt ihre Schwerpunkte bei Bildung, sozialer Gerechtigkeit und bezahlbarer Mobilität.

Nach der Wahl Mitte Oktober 2018 – die SPD war halbiert auf unter zehn Prozent – glaubte keiner mehr aus ihrem Umfeld und der Partei daran. Sie selbst übrigens auch nicht – dennoch hat Simone Strohmayr ihren Sitz im Landtag verteidigt. Bereits seit 2003 ist die in Kissing aufgewachsene und heute in Stadtbergen lebende Juristin für die Genossen im Maximilianeum. Die 54-jährige stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion möchte auch im nächsten Jahr wieder antreten und bewirbt sich erneut um die Direktkandidatur im Stimmkreis Aichach-Friedberg.

In genau dieser Konstellation und mithilfe ihrer vielen Zweitstimmen auf der schwäbischen SPD-Liste hat die Mutter von drei Kindern trotz der parteiinternen Konkurrenz in der Region Augsburg bei vier Urnengängen in zwei Jahrzehnten immer den Sprung ins Landesparlament geschafft. Sie habe sich die erneute Kandidatur reiflich überlegt, so die Abgeordnete im Sommergespräch mit unserer Redaktion. Es gebe noch so viel zu tun in Bayern, und vieles könne man besser machen, als es die aktuelle Landesregierung aus CSU und Freien Wählern tue. Strohmayr ist Opposition gewohnt. Seit vier Jahren ist die parlamentarische Arbeit aber deutlich schwieriger geworden. Die SPD war bis 2018 immer die größte Nichtregierungsfraktion im Maximilianeum. Aktuell sind die Sozialdemokraten aber nur noch Nummer drei hinter den Grünen und der AfD. Die 22 Abgeordneten ihrer Partei müssen deutlich größere Regionen abdecken. In der Legislaturperiode zuvor hielten die Genossen noch 42 Mandate.

Sie hat als Fraktionsgeschäftsführerin die gesamte Landespolitik im Auge

Inhaltlich hat Simone Strohmayr, die über Jahre hinweg ihre Schwerpunkte bei Bildung, Familien und Frauen setzte, ein breites Spektrum. Seit über einem Jahr hat sie als Fraktionsgeschäftsführerin die gesamte Landespolitik im Auge. Die wichtigsten Themen seien weiterhin bezahlbarer Wohnraum, Bildungsgerechtigkeit und ein besseres Schulsystem, aber aktuell natürlich die Umsetzung der Energie- und Verkehrswende und die Belastungen der Menschen durch die steigenden Preise für Lebensmittel, Strom, Öl und Gas.

Auch durch den starken Zuzug aus München sei die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Wittelsbacher Land sehr angespannt. 600 Anfragen für sechs freie Wohnungen – das sei die aktuelle Situation bei der Baugenossenschaft Friedberg, berichtet Strohmayr aus einem Gespräch. Es brauche deutlich mehr sozialen Wohnungsbau und clevere Projekte mit neuen Modellen und Ideen, ist die Abgeordnete überzeugt. Die Explosion bei Bodenpreisen, Baukosten und steigende Zinsen verschärfe die Situation weiter. Ein Thema sei auch, dass die Förderrichtlinien für energieeffiziente Gebäude nach dem KfW40-Programm derzeit dafür sorgen, dass Projekte für günstigeren Wohnraum nicht entstehen. Es müsse deshalb auch wieder über den etwas niedrigeren KfW55-Standard nachgedacht werden, sagt Strohmayr. Die Bundesregierung hat diese Förderung im Februar auslaufen lassen.

Strohmayr: AVV muss Tariferhöhung aussetzen

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist für Simone Strohmayr ein wichtiges Anliegen: „Mobilität muss bezahlbar bleiben.“ Besonders kritisch sieht sie deshalb die drohende Tariferhöhung im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) zum Jahreswechsel. Wie berichtet, sollen die Fahrpreise um rund zehn Prozent steigen. Die Wirkung sei katastrophal: „Das gibt eine Vollbremsung.“ Vor allem mit Hinblick auf das Neun-Euro-Ticket, das Ende des Monats ausläuft. Solange auf Bundesebene noch keine Entscheidung über eine Nachfolgelösung für dieses Ticket getroffen sei, müsse die Tarifsteigerung beim AVV ausgesetzt werden. Das werden die SPD-Fraktionen der Kreistage Augsburg und Aichach-Friedberg sowie im Augsburger Stadtrat parallel beantragen, kündigt Strohmayr an.

Die Lösung des aktuellen Lehrermangels an Grund- und Mittelschulen, liegt für die Bildungspolitikerin auf der Hand: Alle Lehrkräfte sollten nach der Besoldungsstufe A13 bezahlt werden. Ein Unterschied von 700 Euro im Monat für die gleiche Arbeit sei nicht nachvollziehbar. Außerdem müsste das Lehrpersonal von Verwaltungsaufgaben entlastet werden, die EDV müsse funktionieren, und mit zusätzlichen Hilfskräften an den Schulen könnten Lehrerinnen und Lehrer endlich wieder ihren eigentlichen Job tun – unterrichten.