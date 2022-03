Speiseöl und Mehl werden mancherorts in Aichach-Friedberg knapp

Plus Erneut sind Supermarktregale leer. Doch diesmal fehlen wegen des Ukrainekriegs vor allem Speiseöl und Mehl. Aus Sicht der Händler sind Hamsterkäufe jedoch nicht nötig.

Wer in diesen Tagen Speiseöl oder Mehl im Supermarkt kaufen möchte, könnte vor leeren Regalen stehen. Diese Produkte werden aktuell überdurchschnittlich viel gekauft. Das bestätigt Thomas Heinrich, der einen Edeka-Markt in Aindling betreibt. Befeuert werden diese Hamsterkäufe vom Ukrainekrieg und der Angst, dass diese Waren knapp werden könnten. Eine Angst, die Heinrich nicht nachvollziehen kann. "Im Grunde sind momentan genug Lebensmittel da, wir haben viel eher ein Logistikproblem." Das Zentrallager komme mit den Lieferungen nicht mehr hinterher.