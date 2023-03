Sportlich durch die Grundschule – das ist in Aichach-Friedberg möglich

Plus Drei Grundschulen im Landkreis Aichach-Friedberg freuen sich über eine Auszeichnung. Bei ihnen werden Sport und Bewegung großgeschrieben. Wie das gelingt.

Die Kin­der bewegen sich zu wenig, trei­ben zu wenig Sport, der Schul­sport kommt zu kurz und motiviert nicht genug – solche Klagen sind vielerorts seit Jahren zu hören. Sind sie auch berechtigt? Offensichtlich nicht in Affing, Kühbach und Rehling. Der Freistaat hat die dorti­gen Grundschulen kürz­lich offiziell als "Sport-Grundschu­len" zertifiziert. Doch was bedeutet das?