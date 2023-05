Aichach-Friedberg

Sportschützengau Aichach trauert um Schützenmeister Gerhard Lunglmeir

Plus Der 67-Jährige leitete seit 2019 den Gau. Er wurde erst im Februar für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Jetzt ist er unerwartet verstorben.

Der Sportschützengau Aichach trauert um Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir. Der 67-Jährige ist unerwartet in der Augsburger Universitätsklinik verstorben. Erst im Februar wurde er bei der Jahreshauptversammlung in seiner Heimatgemeinde Schiltberg für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt.

Das Schützenwesen im Wittelsbacher Land verliert mit Gerhard Lunglmeir einen kompetenten Schützenmeister und Mitstreiter, der sich über Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich für den Sport engagiert hat. Der aus dem Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach stammende Gauschützenmeister war nicht nur ein begeisterter Schütze, sondern auch ein hoch qualifizierter Organisator. Seine Talente brachte er zunächst bei den Kühbacher Feuerschützen ein. Von 1990 bis 1993 war er dort Zweiter Schützenmeister und von 1993 bis 2009 übernahm er dort das Amt des Ersten Schützenmeisters. In seiner Zuständigkeit wurde die Erweiterung des Schießstandes verwirklicht und zum Abschluss ein geschlossener witterungsunabhängiger Pistolenstand angebaut. Gefeiert wurde in seiner Amtszeit auch das 30-jährige Vereinsjubiläum.

