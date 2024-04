"Stadtradler" treten im Wittelsbacher Land in die Pedale

Ab sofort beginnt die Anmeldung für die Klimaschutzaktion. Wer im vergangenen Jahr die meisten Kilometer im Landkreis gestrampelt ist.

Auf die Räder, fertig, los. Ab Montag, 10. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, geht das Stadtradeln auch im Wittelsbacher Land drei Wochen lang in die nächste Runde – egal ob beruflich oder in der Freizeit. Nicht nur der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligt sich an der Aktion des Klima-Bündnisses. Dabei sind laut einer Mitteilung des Landratsamtes auch die Stadt Friedberg, der Markt Mering und die Gemeinden Dasing und Kissing. Ab sofort können sich alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, Mitglied in einem Verein sind oder zur Schule gehen, auf der Internetseite www.stadtradeln.de anmelden.

Die Radlerinnen und Radler aus Dasing dominieren die Konkurrenz

Im vergangenen Jahr dominierten die "Zweirädrigen" aus Dasing die Konkurrenz. Die drei besten Einzelradlerinnen und -radler und die zwei besten Teams aus dem Landkreis kamen wieder aus der Kommune in der Landkreismitte. In der landkreisweiten Einzelwertung stehen seit drei Jahren immer dieselben auf dem Podest. Nur die Plätze wechseln. 2023 schaffte es der 63-jährige Georg Treffler. 2654 Kilometer ist der Laimeringer in den rund 20 Tagen im vergangenen Jahr geradelt. Sein Bruder Hans lieferte sich mit ihm ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nur neun Kilometer trennten ihn von der Leistung seines Bruders. Den dritten Platz belegte mit der 84-jährigen Waltraud Mayr die älteste Teilnehmerin. Sie brachte über 2200 Kilometer zusammen.

Team aus Laimering und Realschule Mering liegen vorn

Bei den Teams hatte "Groaß Loamering" mit 25 Radelnden und über 13.500 Kilometern die Nase vorn. Im ganzen Landkreis sind bei über 1750 Radlern und 110 Teams im Jahr 2023 rund 375.000 Kilometer zusammengekommen. Das ist zehnmal um die Erde und war noch mal 70.000 Kilometer mehr als im Jahr zuvor. Auch 16 Schulen waren 2023 beim Stadtradeln dabei. Es wurden über 100.000 Kilometer erradelt mit 860 aktiven Radlerinnen und Radlern. Den ersten Platz belegte die Realschule Mering vor der Wittelsbacher Realschule Aichach und dem Gymnasium Friedberg. (cli, saro)