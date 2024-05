Starkregen: Kreiseinsatzzentrale ist im Dienst

Wegen der anhaltenden Regenfälle sind Feuerwehren im Landkreis Aichach-Friedberg im Einsatz. Im Landratsamt ist seit dem Abend die Kreiseinsatzzentrale im Dienst.

Die ausdauernden Regenfälle führen auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu hohen Pegelständen. Die Feuerwehren sind in Bereitschaft und werden zu Einsätzen gerufen. Im Landratsamt sind Landrat Klaus Metzger, die Kreiseinsatzzentrale und mehrere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz seit dem Abend im Dienst, wie das Landratsamt am Freitagabend mitteilt.

Der Landrat: "Wir haben die Lage im Landkreis im Blick, tauschen uns ständig mit den übergeordneten Stellen aus und stellen uns alle auf eine lange Nacht ein. Wir hoffen, dass niemand zu Schaden kommt. Danke an alle Einsatzkräfte, die bereits zur Hilfeleistung ausgerückt sind. Bei euch ist der Landkreis in besten Händen!"

Einige Feuerwehren mussten bereits ausrücken. So musste zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen schon am frühen Abend einen Keller auspumpen. Auch die Aindlinger Feuerwehr, die an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen feiert, wurde bereits zu einem Einsatz alarmiert.

Pegel der Paar in Dasing ist bei Meldestufe 3

Gegen 23.30 Uhr hat der Wasserstand der Paar am Pegel bei Dasing Meldestufe 3 erreicht. Das bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet, die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich sind.

In Aichach lag der Pegel bei Meldestufe 2. Bei dieser sind land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder es gibt leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. In Mering war Meldestufe 1 erreicht, bei der es stellenweise kleinere Ausuferungen gibt.