Aichach-Friedberg

15:35 Uhr

Stefan Lindauer passt in keine Politik-Schublade

Plus Bezirkstagswahl: Der 26-Jährige aus Todtenweis verwirklicht derzeit als Medizinstudent sein Lebensziel. Er ist Berufssoldat und hält die Friedensbewegung für wichtig. Warum das für den Kandidaten der Grünen zusammenpasst.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Er hält die Friedensbewegung schon immer für sehr wichtig und ist Soldat. Er hat eine Lehre als Milchlaborant gemacht und will Arzt werden. Er wohnt auf dem Dorf am Lechrain und hat vor einem Jahr seinen Partner geheiratet. Er wollte 2020 mit 22 Landrat werden, ist seither Kreisrat. Er kandidierte 2021 für den Bundestag und ist seit 2019 Kreissprecher der Grünen. Er ist Vorsitzender des Vereins Freizeitsport Todtenweis und ehrenamtlicher Rettungssanitäter. Stefan Lindauer passt in keine Schublade. Der Direktkandidat für den Bezirkstag will dort Themen und Probleme aus seiner Praxis im Rettungsdienst in die Politik bringen.

Die Grundausbildung hat Stefan Lindauer an seine Grenzen gebracht

Lindauer verwirklicht seit über einem Jahr als Medizinstudent sein Lebensziel. In gut fünf Jahren will er seine Ausbildung abgeschlossen haben. Dazu hat er sich bei der Bundeswehr für 17 Jahre verpflichtet. Der in Schongau im Pfaffenwinkel aufgewachsene 26-Jährige hat das Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht. Die Zulassungsvoraussetzungen hätten sein Medizinstudium blockiert, am Ende sei nur noch eine Hochschule im Ausland geblieben oder eben der Weg über die Bundeswehr. Er stehe uneingeschränkt zur Parlamentsarmee und der Krieg in der Ukraine, wo jemand in Europa mit Gewalt Grenzen verschieben wolle, zeige ja auf, wie notwendig es sei, dass "sich unsere Demokratie und unser Staat verteidigen kann", sagt Lindauer. Die Grundausbildung in Niederbayern liegt hinter ihm und habe ihn zum Teil auch an seine körperliche Grenze gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen