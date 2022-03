Straftaten in Aichach-Friedberg gehen zurück – aber nicht in allen Bereichen

Plus Im Kreis Aichach-Friedberg gab es 2021 weniger Straftaten als im Vorjahr. Vor allem Diebstähle und Gewaltdelikte nehmen ab. In anderen Bereichen steigen die Zahlen.

Die reinen Zahlen könnten erfreulicher kaum sein. Die Straftaten im Landkreis Aichach-Friedberg haben im vergangenen Jahr ein Zehn-Jahres-Tief erreicht. Erstmals wurde dabei die Marke von 3000 Fällen unterschritten. Das gab das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Montag bei der Vorstellung der alljährlichen polizeilichen Kriminalstatistik bekannt. So nahmen im Wittelsbacher Land insbesondere Diebstähle und Gewaltdelikte deutlich ab. Angestiegen sind dagegen Sexualdelikte, die Internetkriminalität und Fälle von Mord und Totschlag.