Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Stromausfall in Aichach und Sielenbach: Das war der Grund

Plus Das stürmische Wetter lässt am Sonntagabend in bis zu 3500 Haushalten in Aichach und Sielenbach das Licht ausgehen. Die Feuerwehr ist nur vereinzelt im Einsatz.

Von Claudia Bammer

In rund 3500 Haushalten in Teilen von Aichach und von Ortsteilen südlich der Kernstadt sowie von Sielenbach sind am Sonntagabend die Lichter ausgegangen. Die Ursache war laut Bayernwerk ein Baum, der bei stürmischem Wetter auf eine Freileitung zwischen den Aichacher Ortsteilen Ecknach und Klingen gefallen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

