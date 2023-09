Aichach-Friedberg

06:30 Uhr

Studenten und Tagesklinik sollen Krankenhaus Aichach "unsinkbar" machen

Plus Der Kreistag besichtigt auf einer Fahrt durch den nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes unter anderem das Krankenhaus. Wie der Standort weiter gesichert werden soll.

Von Christian Lichtenstern

Krankenhaus Aichach statt Reichstag, Weilachtal statt Spreebogen, Sisi-Schloss statt Sanssouci - eigentlich wollte der Kreistag im Herbst, erstmals seit der Kommunalwahl 2020 und nach drei Jahren Corona-Pause, wieder eine Informationsfahrt unternehmen. Zielort: Hauptstadt Berlin. Daraus ist nichts geworden, weil die Zahl der Anmeldungen laut Auskunft von Landrat Klaus Metzger zu gering waren. Diese Woche waren 25 Kreisrätinnen und Kreisräte aber mit dem Bus unterwegs. Bei einer Besichtigungstour und fünf Stationen im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes wurden aktuelle Projekte der Kreispolitik in Augenschein genommen.

Krankenhaus Aichach Die Zukunft der Krankenhäuser waren Thema beim Besuch in der Aichacher Klinik. Zum einen ging es dort um die ab dem nächsten Jahr geplante Aufstockung des fünf Jahre alten Gebäudes für die psychiatrische Tagesklinik des Bezirks. Zweite Botschaft: Die Kliniken an der Paar werden 2024 zum akademischen Lehrkrankenhaus der Universitätsklinik Augsburg. Dann sollen die ersten Studentinnen und Studenten Teile ihrer praktischen Arztausbildung hier absolvieren. So soll Fachpersonal frühzeitig an die Kliniken gebunden werden. Dazu müsse die Ausbildung qualitativ gut sein und eine angenehme Arbeitsatmosphäre herrschen. Wenn sich an der Uni herumspreche, dass Aichach ein attraktiver Standort für Absolventen medizinischer Berufe sei, dann werde das funktionieren, ist sich Klinikgeschäftsführer Hubert Mayer sicher. Bei der Pflegeausbildung scheint das bereits so zu laufen: „Wir haben so viele Schüler wie nie“, sagte Landrat Metzger. Für Mayer geht es in beiden Themen darum, möglichst viele „Pflöcke einzuschlagen„, um die Standorte der Kliniken an der Paar gegen eine Schließung zu sichern: "Das soll dazu beitragen, uns unsinkbar zu machen.“ Die Tagesklinik steht seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung. Der Bedarf ist groß und unbestritten. Das Geld ist im bayerischen Krankenhausjahresprogramm für 2024 eingestellt. Mayer rechnet bei einem Beginn Mitte 2024 mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahre. Ihm geht es zu langsam. Die Gründe: Die Aufstockung sei zwar statisch vorbereitet, aber die Versorgung und auch die Baustellenplanung in einem laufenden ist Krankenhaus-Betrieb durchaus kompliziert. Grundvoraussetzung für den Landkreis und den Bezirk Schwaben ist, dass die Tagesklinik direkt an das „normale“ Krankenhaus angebunden ist. Damit soll der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen entgegengewirkt werden, erklärte Landrat Metzger.

