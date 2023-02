Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Zu wenig Süßigkeiten beim Faschingsumzug? Kamellen werden knapp

Plus Mit Taschen voll Süßigkeiten gehen die Kinder normalerweise von den Umzügen im Wittelsbacher Land nach Hause. Doch dieses Jahr könnte das anders laufen.

Von Marina Wagenpfeil

Regenschirme sind seit einigen Jahren bei Faschingsumzügen bei Kindern besonders beliebt. Nicht als Teil eines Faschingskostüms, nein, sondern als Auffangbehälter für Faschingskamellen, die von den Wagen regnen. Wer flinke Arme hat, kann an einem Nachmittag mit einer ganzen Jahresration Süßigkeiten nach Hause gehen – möglicherweise zum Leidwesen der Eltern. Doch in diesem Jahr sollten Umzugsbesucherinnen und -besucher ihre Erwartung herunterschrauben, denn für die Faschingsgesellschaften und die mitfahrenden Gruppierungen war es alles andere als leicht, an genug Material heranzukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

