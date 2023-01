Süßkirchen und schlafkräftige Teams: Unsere lustigsten Verschreiber 2022

Manche Verschreiber passieren aus Unachtsamkeit. Andere, weil Unterbewusstsein oder Technik dazwischenfunken. Hier unsere kuriosesten Funde aus dem Jahr 2022.

Kein Redakteur, keine Korrektorin und kein Leser will sie in der Zeitung oder auf der Internetseite haben: Verschreiber. Manchmal aber sind sie so kurios, dass man darüber lachen kann. Deshalb machen wir heute mal eine Ausnahme: Wir haben die schönsten Beispiele für Sie gesammelt, die uns im vergangenen Jahr in Zuschriften an unsere Redaktion, eigenen Artikeln (vor oder nach der Veröffentlichung) oder anderswo aufgefallen sind.

Für manche Menschen ist die Zeit zwischen den Jahren die schönste überhaupt. Leider ist sie nach wenigen Tagen schon wieder vorbei. Erst recht, wenn man – wie wir in einem Artikel vor einem Jahr – versehentlich von den "Tagen zwischen Silvester und Neujahr" schreibt. Eine Facebook-Nutzerin fragte prompt: "Meint ihr den 32., 33. und 34. Dezember?"

Neue Zeitrechnung im Dezember? Zwischen Silvester und Neujahr sollte eigentlich nicht allzu viel Zeit liegen. Foto: Canva

Seepferchen im Schwimmverein – und das zu Corona-Zeiten

Ein falsches Wort an der falschen Stelle, manchmal nur ein fehlender Buchstabe oder zwei zu viel – und schon ändert sich die Bedeutung. So wie in der Prozessvorschau eines Gerichtes in der Region. Darin hieß es, ein Angeklagter habe – übrigens auf dem Weg zu seiner Berufungsverhandlung wegen unerlaubten Führens einer Waffe – einen Schlagerring dabei gehabt. Das Personal am Einlass habe den Gegenstand sichergestellt. Musik ist ja bekanntlich Geschmackssache. Wer Schlagermusik nicht mag, findet sie möglicherweise tatsächlich kriminell.

Noch zur Hochzeit der Corona-Pandemie erreichte uns die Mitteilung eines Vereins aus dem Wittelsbacher Land, wonach Kinder dort das Frühschwimmerabzeichen ablegen könnten. Überschrieben war sie mit "Seepferchen-Aktion". Wie es bei Eltern und Kindern ankam, dass im Wasser die vorgeschriebenen Mindestabstände offenbar nicht eingehalten werden konnten, ist unbekannt.

Ein ungewöhnliches Phänomen wurde bei einem Jahrmarkt im Wittelsbacher Land beobachtet: Dort hieß es, dass die Besucherinnen und Besucher "das Schrumpfen der Fieranten" auf die Corona-Pandemie zurückführten – eine bislang unbekannte Nebenwirkung des Virus.

Überrascht waren wir auch von der Mail eines Vereins an unsere Aichacher Redaktion. Hier sind seit Jahren die Frauen in der Mehrheit. Doch die Existenz auch nur einer einzigen von ihnen scheint sich noch nicht überall herumgesprochen zu haben. Jedenfalls nicht bis zu dem Verein, der seine Mail schwungvoll eröffnete mit "Ein Servus an die Herren der druckenden Zunft".

Die Sängerinnen und Sänger vom Frauenchor

In Zeiten, in denen allerorten gegendert wird, ist es manchmal gar nicht so leicht, Frauen, Männer und alle Menschen sprachlich einzubeziehen. Wenn man es aber versucht, kann es auch wieder verkehrt sein. So wie bei dem Artikel über eine Musikveranstaltung, in dem von den "Sängerinnen und Sängern vom ... Frauenchor" die Rede war.

Die "Buchstabensuppe" ist hier bei dem Schweizer Künstler Ursus Wehrli ("Die Kunst aufzuräumen") wunderbar geordnet – bei Verschreibern hingegen ist das oft anders. Foto: Ursus Wehrli (Symbolbild)

Wer nicht alle und jede(n) einbezieht, kann es ebenfalls nur falsch machen. So wie in einem Artikel über "Erbeeren" – die "Sie-Beeren" wurden wieder mal nicht berücksichtigt. Und die "Es-Beeren" fielen gleich ganz unter den Tisch.

Was auf Kirchplantagen im Wittelsbacher Land nicht alles wächst

Weil wir gerade von Obst sprechen: Wussten Sie, dass es im Landkreis "Kirchenplantagen" gibt? In einem kleinen Ortsteil einer Gemeinde wachsen doch tatsächlich "Süß- und Sauerkirchen" auf dem Feld. Sie könnten sogar selbst geerntet werden – "wohl noch eine Seltenheit in der Region", wie es in einem Artikelentwurf dazu hieß. Was die Region nicht alles zu bieten hat!

Im Zusammenhang mit Essen ist ohnehin Vorsicht geboten. So wie bei einem großen Fest, das im vergangenen Sommer bei nahezu tropischen Temperaturen stattfand. Die Autorin, die darüber berichtete, hatte offenbar auch die unter der Hitze leidenden Helfer an den Essensständen im Blick, als sie von der "legendären Sau am Grill" schrieb. Der schwitzende Grillmeister hätte ihr angesichts der Temperaturrekorde womöglich sogar zugestimmt, die ärmste S... – sagen wir lieber: Person – bei dem ganzen Fest zu sein.

Hunger kam möglicherweise einem Polizisten in die Quere, als er eine Meldung von einem Unfall formulierte. Darin war von einer "Gruppe von Vesperfahrern" die Rede. Ob eine Brotzeit in direktem Zusammenhang mit dem Unfall stand, ging aus dem Polizeibericht nicht hervor.

"Wilhelms Fernseher" und die automatische Rechtschreibhilfe

Im Landkreis Aichach-Friedberg wurde unterdessen ein neues Tier entdeckt. Wie, das haben Sie nicht mitbekommen? Noch nie von der Abwasserzecke gehört? Es gibt sogar eine eigene Gruppierung dafür, den "Abwasserzeckverband". Eine andere Organisation wurde in einer Mail als "Bund Naturschatz" bezeichnet – das wäre ja schon fast eine tatsächliche Namensänderung wert.

Eigennamen sind eine beliebte Stolperfalle im journalistischen Alltagsgeschäft – nicht nur für Redakteurinnen und Mitarbeiter, sondern auch für technische Helferlein wie die automatische Rechtschreibhilfe. Sie ist mit der Wilhelm-Wernseher-Straße in Aichach in schöner Regelmäßigkeit überfordert. Stattdessen schlägt sie als Alternative immer wieder "Wilhelms Fernseher" vor. Da wir weder diesen Wilhelm noch seinen Fernseher persönlich kennen, ignorieren wir diesen Vorschlag hartnäckig. Sollten Sie ihn eines Tages doch in unserer Zeitung lesen, wissen Sie, wie er zustande kam.

Einer aufmerksamen Korrektorin war es zu verdanken, dass die Bezeichnung "Fluchtlichtanlage" in einem Artikel rechtzeitig ausgebessert wurde. So schlecht spielte der Verein dann doch nicht, als dass die Zuschauerinnen und Zuschauer gleich die Flucht hätten ergreifen müssen.

Auf ein Bier am Stammtisch der Wittelsbacher

Ebenfalls rechtzeitig korrigiert wurde ein Verschreiber in einem Leserbrief. Der Absender forderte darin, die Abteilungsleitung seines Vereins möge künftig vermehrt durch einheimische Spieler "eine schlafkräftige Mannschaft" aufbauen – womöglich in der Erwartung, dass die Elf auf dem Platz künftig buchstäblich "im Schlaf" ihre Siege einfährt. Hoffen wir mal, dass diese Taktik keine einschläfernde Wirkung auf die Zuschauerinnen und Zuschauer am Spielfeldrand hat.

Im Blatt landete hingegen ein Verschreiber auf einer Sonderseite mit Wander- und Einkehrtipps. In einem Absatz ging es um den Weg vom Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach zum Burgplatz in Oberwittelsbach und um ein nahes Lokal. In einem Satz hieß es: "Es ist ein malerischer, kurzer Weg zum Stammtisch der Wittelsbacher." Gemeint war natürlich der "Stammsitz" des Herrschergeschlechts. Aber in der Fantasie ist es doch schön, sich vorzustellen, wie Herzog Max mit seinesgleichen am Stammtisch philosophiert, die Zither spielt und zum Bierkrug greift...