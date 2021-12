Termine für Corona-Kinderimpfungen in Dasing am Sonntag sind vergeben

Innerhalb weniger Stunden waren alle 130 Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vergeben. Das Landratsamt kündigt weitere Familienimpftage an.

Der erste Familienimpftag im Landkreis Aichach-Friedberg am kommenden Sonntag, 19. Dezember, im Impfzentrum Dasing ist ausgebucht. Das teilt das Landratsamt mit. Am Donnerstagmorgen wurde die Terminvergabe freigeschaltet. Im Laufe des Vormittags seien alle Termine gebucht worden. 130 Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen am Sonntag stattfinden.

Corona-Kinderimpfung: Genug Zeit für Beratung im Impfzentrum in Dasing

Kinder zwischen fünf und elf werden nicht während des laufenden Betriebs in den Impfzentren geimpft, sondern an einzelnen Tagen, ausschließlich an den Wochenenden, erklärt das Landratsamt. Bei diesen Familienimpftagen seien Kinderärzte vor Ort. Für das Wochenende spreche außerdem, dass die Impftermine nicht mit dem Schulbetrieb kollidieren. Wichtig bei den Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen sei den Verantwortlichen auch, dass für die Beratungsgespräche mit Eltern und Kind ausreichend Zeit zur Verfügung steht.

"Wir wollen eine möglichst entspannte Situation für diese Impfungen schaffen", so Landrat Dr. Klaus Metzger. "Dazu gehört auch, dass die ganze Familie mit dabei sein kann und auch die Eltern und Geschwister sich impfen lassen können." Die Impfungen werden mit dem Kinderimpfstoff von Biontech durchgeführt, der diese Woche erstmals an das Impfzentrum geliefert wurde.

Gleichzeitig kündigte das Landratsamt weitere Familienimpftage an. Sie sind am 2., 8. und 9. Januar in Dasing und Kissing geplant. "Je nach Nachfrage werden weitere folgen", heißt es weiter. Eine Anmeldung dafür ist noch nicht möglich. Wann die Anmeldungen starten, werde auf der Homepage des Landratsamtes, in den sozialen Netzwerken und über die lokalen Medien vermeldet.

Lesen Sie dazu auch