Terminvergabe für Familienimpftag in Dasing startet

Seit Donnerstagmorgen ist die Anmeldung für den Familienimpftag in Dasing am kommenden Sonntag möglich. Auch im Impfzentrum gibt es noch freie Termine.

Seit Mittwoch laufen die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Bayern. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat dafür extra am kommenden Sonntag, 19. Dezember, einen Familienimpftag im Impfzentrum Dasing ins Leben gerufen. Bis zu 130 Kinder - und auch deren Familien können dort zwischen 10 und 17 Uhr geimpft werden. Die Anmeldung für die Impfung ist nun auf einer eigens eingerichteten Seite von Vitolus möglich.

In den Impfzentren in Kissing und Dasing gibt es freie Termine

Geimpft werden die Kinder mit dem Kinderimpfstoff von Biontech, der in dieser Woche erstmalig an das Impfzentrum geliefert wurde. Weitere Kinderimpftage in Dasing und Kissing sind an den kommenden Wochenenden geplant. Eine Impfung in den regulären Öffnungszeiten der Impfzentren ist dagegen nicht möglich.

Doch auch hier gibt es derzeit noch freie Termine, wie das Landratsamt mitteilt. In den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing wurden kürzlich Termine freigeschaltet, die noch nicht alle belegt sind. Die Terminvereinbarung ist über das Impfportal möglich. Alternativ kann er auch telefonisch vereinbart werden unter 089 244188110 (Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr).

