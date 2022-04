Testnachweis für Besuche in Kliniken an der Paar stößt immer wieder auf Kritik

Nach wie vor gilt in den Kliniken an der Paar wie in allen Krankenhäusern Bayerns: Wer zu Besuch kommt, braucht einen Testnachweis. Deshalb gibt es Beschwerden.

Es gibt immer weniger Corona-Beschränkungen. Dort, wo sie noch gültig sind, stoßen sie nicht immer auf Verständnis. Die Kliniken an der Paar zum Beispiel haben es derzeit immer wieder mit Beschwerden zu tun, weil Besucherinnen und Besucher nach wie vor getestet sein müssen. In einer Mitteilung verteidigen die Verantwortlichen nun die Regelung und verweisen auf die gesetzlichen Vorgaben.

Kliniken an der Paar: Geschäftsführer bittet um Verständnis

Der Mitteilung zufolge fragen Besucherinnen und Besucher in den Krankenhäusern sowohl in Aichach als auch in Friedberg immer wieder nach, was die Nachweispflicht eines offiziellen Corona-Tests anbelangt. Viele reagieren gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig mit Unverständnis. Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer ist es darum, wie es heißt, ein Anliegen, bei Angehörigen der Patientinnen und Patienten um Verständnis zu bitten. Die Regelung sei eine gesetzliche Vorgabe des Bayerischen Gesundheitsministeriums. In der 16. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sei der Testnachweis für Besucher zwingend vorgeschrieben für alle Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen. Diese Regelung gelte damit für alle bayerischen Krankenhäuser.

Mayer betont: "Das ist also nichts, was wir uns ausgedacht hätten oder womit wir die Besucher in irgendeiner Form gängeln wollten." Nach derzeitigem Stand gilt die Testpflicht bis zum 1. Juni. Sie haben den Schutz der Patienten zum Ziel, so Mayer, der unterstreicht: "Wir erachten diese Testpflicht auch nach wie vor als sinnvoll, vor allem angesichts der fortgesetzt hohen Infektionszahlen."

Diese Besucherregeln gelten aktuell in Aichach und Friedberg

Seit 15. April dürfen Patienten wieder ab dem ersten Tag Besuch empfangen. Aktuell gelten also weiterhin diese Besucherregelungen in den Kliniken an der Paar: Alle Patienten, ausgenommen Notfälle, dürfen während ihres stationären Aufenthaltes täglich zwischen 14 und 18 Uhr jeweils einen Besucher oder eine Besucherin für jeweils maximal eine Stunde empfangen. Unabhängig davon, ob geimpft oder genesen, müssen alle, die zu Besuch kommen, einen offiziellen, gültigen negativen Testnachweis vorlegen, der maximal 24 (Antigen-Schnelltest) oder 48 Stunden (PCR-Test) alt sein darf. Außerdem gelten für alle weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht und die Regelungen des Hygienekonzepts. In den Notaufnahmen können nur medizinisch erforderliche Begleitpersonen eingelassen werden. (AZ)