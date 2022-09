Teureres Ticket und Zugausfälle: Bahnfahrende in Aichach sind genervt

Bei der Paartalbahn kommt es aktuell vermehrt zu Zugausfällen. Außerdem gelten ab heute wieder die regulären Preise. Was halten die Fahrgäste davon?

Kein guter Start in den September für Menschen, die mit dem Zug unterwegs sind. Seit Donnerstag ist das Neun-Euro-Ticket abgelaufen. Die Preise für ein Ticket sind damit wieder deutlich höher. Und als wäre das nicht genug, sind auf der Paartalbahn zwischen Augsburg und Ingolstadt mehrere Züge wegen Personalmangels ausgefallen. Weitere Ausfälle auch für den Freitag sind angekündigt. So reagieren die Fahrgäste am Bahnhof in Aichach auf den schwierigen Monatsstart.

Bahnfahrerinnen und -fahrer in Aichach wünschen sich günstigeres Ticket

Nicole Kircheis kommt aus Pöttmes und fährt häufiger mit dem Zug von Aichach nach Ingolstadt, Augsburg, München oder Eichstätt. Mit dem Neun-Euro-Ticket war sie viel unterwegs. Wie es jetzt nach dessen Ablauf für sie weitergeht, kann sie noch nicht sagen: "Ich weiß noch nicht, welches Ticket ich ab jetzt nutze. Ich bin noch am Schauen." Bezüglich eines Nachfolgetickets merkt sie an: "49 Euro ist zu teuer für die Leute, insbesondere für Personengruppen wie Rentner oder Hartz-IV-Empfänger. 25 bis 30 Euro fände ich in Ordnung."

Usman Sey wohnt in Augsburg und kommt oft mit dem Zug nach Aichach. Denn dort lebt seine Frau, die er dreimal die Woche besucht. Das Neun-Euro-Ticket hat auch er fleißig genutzt, etwa um seine Freunde in Stuttgart zu besuchen. Normalerweise bezahlt er für sein Monatsticket 52 Euro. "Das ist einfach zu teuer", findet er.

Am ersten Tag nach dem Ablauf der drei Monate für das vergünstigte Ticket ist Alex Mansaray mit einer Einzelfahrkarte für 4,80 Euro unterwegs, obwohl der Friedberger täglich nach Aichach fährt und dort zur Schule geht. Das Neun-Euro-Ticket hat er begeistert genutzt: "Ich habe damit meine Freunde in München besucht. Insbesondere jetzt im Sommer war das richtig cool." Den normalen Ticketpreis empfindet er insbesondere für Leute, die nicht arbeiten, als deutlich zu hoch.

Diese Fahrten fallen auf der Paartalbahn aus

Doch nicht nur die hohen Ticketpreise sind derzeit ein Problem für die Zugfahrerinnen und -fahrer. Auf der Paartalbahn fallen derzeit wegen Personalmangels einige Zugverbindungen aus - so auch am Freitag, wie Annette Luckner, Pressesprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB), mitteilte. Folgende Fahrten sind betroffen:

10.28 Uhr von Augsburg Hauptbahnhof nach Friedberg

10.44 Uhr von Friedberg nach Augsburg Hauptbahnhof

11.14 Uhr von Augsburg Hauptbahnhof nach Aichach

12.13 Uhr von Aichach nach Augsburg Hauptbahnhof

13.14 Uhr von Augsburg Hauptbahnhof nach Aichach

14.13 Uhr von Aichach nach Augsburg Hauptbahnhof

In der Verlängerung der Paartalbahn entfallen auch die Verbindungen um 4.44 Uhr von Augsburg Oberhausen über Mering nach Peißenberg und um 6.30 Uhr von Peißenberg über Mering nach Augsburg Oberhausen

Die BRB, die die Paartalbahnstrecke betreibt, rechnet auch in den darauffolgenden Tagen mit ausfallenden Verbindungen. Unter Umständen könnten auch kurzfristig noch Verbindungen ausfallen, bei denen das vorher nicht absehbar war, so Luckner. Die BRB bittet Fahrgäste daher weiterhin, sich auf der Internetseite www.brb.de und in den elektronischen Auskunftssystemen vor Antritt einer Fahrt über den aktuellen Stand zu informieren. Für diejenigen, die mit dem Zug unterwegs sind, ist das ein zusätzliches Ärgernis zum Septemberanfang. "Ich finde das nicht so toll. Ich habe dadurch einen wichtigen Termin beim Landratsamt verpasst", erzählt etwa Alex Mansaray. Und auch Nicole Kircheis hat die Zugausfälle schon am eigenen Leib zu spüren bekommen.