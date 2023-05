Theaterspieler melden nach drei Jahren Pause: "Wir sind noch einmal davongekommen"

Plus Die Corona-Pandemie hat auch den Amateurtheatern im Landkreis zu schaffen gemacht. In drei Jahren wird kaum gespielt. Wie haben die Ensembles das verkraftet?

„Wir sind noch einmal da­vongekommen“, lautet der Titel eines modernen Theaterstücks in drei Ak­ten. Genauso begrüßte Kreisheimat­pfleger und Amateur­the­ater-Berater Michael Schmid­berger nach drei Jah­ren Pause wieder die Teilnehmer der 37. Ama­teurtheater-Tagung, die mit Eberhofer-Bruder-Darsteller Gerhard Wittmann prominenten Besuch erhielt.

Schmidberger meinte es ernst: Der Theaterbetrieb ist nach der Pandemie wieder gut an­gelaufen. 66 Mitglieder von 22 The­atergruppen aus dem Landkreis waren der Einladung ins Landrats­amt gefolgt. Das Interesse war damit wieder einmal sehr groß. Der Haus­herr, Landrat Klaus Metzger, konnte sich nicht erinnern, dass schon einmal so viele Menschen an der Tagung teilgenommen hätten. Er hielt den großen Sitzungssaal im Landratsamt für den idealen Ort. Mit Selbstironie stellte er fest: „Theater gespielt wird hier jede Woche.“