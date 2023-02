Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Tickets gesucht: In Aichach-Friedberg gibt es kaum noch Vorverkaufsstellen

Plus Viele Ticketvorverkaufsstellen haben ihren Verkauf wegen Corona eingestellt und nicht wieder angefangen. In Aichach ändert sich aber das bald wieder.

Nach der Corona-Zwangspause ist das kulturelle Leben wieder regelrecht aufgeblüht. Die Aichacher Konzertreihe startet 2023 in die zweite Runde, im Wittelsbacher Schloss in Friedberg folgt eine Veranstaltung auf die nächste und Bands gehen wieder auf Tour. Wer sich jedoch nicht im Internet um den Eintritt kümmern kann oder möchte, hat es mitunter schwer, überhaupt an Karten zu gelangen. Denn während die Zahl der kulturellen Veranstaltungen weitestgehend auf Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt ist, sind es die Vorverkaufsstellen im Landkreis Aichach-Friedberg keineswegs. Derzeit gibt es kreisweit nur eine Möglichkeit, vor Ort an ausgedruckte Tickets der gängigen Anbieter zu gelangen. Zumindest in Aichach soll sich das aber bald ändern.

