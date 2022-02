Tief "Zeynep": Wieder Sturmwarnung für den Landkreis Aichach-Friedberg

Nach Sturmtief Ylenia am Donnerstag folgt nun das nächste Sturmtief. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht von Freitag auf Samstag vor Sturmböen.

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. So in etwa lässt sich die aktuelle Wetterlage beschreiben. Nachdem am Donnerstagnachmittag Sturmtief Ylenia für einen umgestürzten Lastwagen auf der B300, gefallene Bäume und verwehte Gartenhütten gesorgt hat, rollt nun das nächste Tief Zeynep auf Deutschland und auch den Landkreis Aichach-Friedberg zu. Der Sturmschwerpunkt liegt laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nordhälfte Deutschlands. Doch auch für den Landkreis Aichach-Friedberg gab der DWD eine Warnung heraus, wie das Landratsamt mitteilt.

Wind- und Sturmböen in Aichach-Friedberg erwartet

In der Nacht von Freitag auf Samstag warnt der DWD sowohl vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h als auch vor Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h. In Schauernähe und in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 95 km/h gerechnet werden. Die Warnungen gelten von 18 bis 5 Uhr. Zwischen 20 und 1 Uhr muss mit Sturmböen gerechnet werden. Bei dieser Wetterentwicklung können laut DWD vereinzelt und örtlich Schäden auftreten.

Das Sturmtief Zeynep dürfte etwas weniger windig werden als Ylenia, zumindest nach den Voraussagen. Denn für Ylenia waren für den Landkreis Aichach-Friedberg auch Orkanböen angesagt. Zeynep erreicht nach derzeitigem Stand nicht dieselben Windgeschwindigkeiten im Wittelsbacher Land. Im Norden Deutschland soll das kommende Sturmtief dagegen nach den Voraussagen mehr wüten als Ylenia.

